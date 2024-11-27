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Posted 27 ноября, 06:34

Published 27 ноября, 06:34

Modified 27 ноября, 08:05

Updated 27 ноября, 08:05

Дедовщина и разборки «стенка на стенку»: самая жестокая «кадетка» Башкирии

Дедовщина и разборки «стенка на стенку»: самая жестокая «кадетка» Башкирии

27 ноября 2024, 06:34
Фото: 1MI.
Воспитанники кадетских школ и корпусов существуют в условиях довольно суровой дисциплины. И не всегда это способствует формированию духу кадетского братства в подобных заведениях. Случаи буллинга и дедовщины среди кадетов ежегодно попадают в повестку российских СМИ — не стала исключением и Уфа.

«Забив» на сотню человек

В конце ноября 2024 года Уфимская общеобразовательная школа-интернат на улице Лётчиков попала в самый громкий скандал за историю заведения. Во дворе недалеко от образовательного учреждения произошла массовая драка среди 10-х и 11-х классов.

Потасовка курсантов попала на кадры очевидца — судя по всему, одного из учеников, решившего не участвовать в мордобое.

По разным данным, в ходе инцидента пострадали около 40 человек. Многие попали в больницы с серьёзными травмами. Так, кроме повреждений внутренних органов, ушибов и переломов, у одного из участников конфликта диагностировали повторный перелом позвоночника.

Правоохранительные органы по факту случившегося начали проверку. Между тем журналистам удалось пообщаться с информированными источниками и самими участниками драки — наиболее популярной версией случившегося стали издёвки со стороны старших товарищей, или простыми словами дедовщина.

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«Избили до потери памяти»

Ещё один громкий инцидент произошёл в уфимской «кадетке» в мае 2024 года. Тогда в СМИ также тиражировалась информация о повальной дедовщине в школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой.

Жертвой избиений стал 16-летний парень, у которого врачи нашли ожоги, сотрясение мозга, множественные гематомы и разрыв суставов. Пострадавшему «прилетело» настолько сильно, что детали драки он и вовсе не помнит.

По рассказу молодого человека, одноклассник брызнул ему в лицо «огнемётом» из зажигалки и дезодоранта. Воспоминания парня оборвались на моменте, когда тот пошёл умываться.

При этом инсайдерским Telegram-каналы заявляли, что руководство учреждения якобы склоняло родителей отказаться от написания заявления в правоохранительные органы.

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«Там всегда бардак был»

Сколько ещё подобных случаев, не попавших в объектив журналистов, таят стены корпуса — можно только догадываться. В интернете можно найти некоторые отзывы о происходящем в школе.

— Да там всегда бардак был. Преподы ничего не могут сделать, а [курсантам] на них [всё равно]. Тем более дедовщина там разведена полнейшая. Если нормально разгребать, то сажать надо некоторых руководителей этого корпуса уже давно.
— [Администрация] отказалась [от комментариев], потому что всегда знали эту тему (имеются ввиду издевательства старших над младшими, — прим. Mkset) и ничего не предпринимали. Всех всё устраивало.
— В кадетках всегда была и есть дедовщина, просто здесь она вырвалась наружу. Племянник закончил кадетский, говорил об этом вскользь.
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