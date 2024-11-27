Дедовщина и разборки «стенка на стенку»: самая жестокая «кадетка» Башкирии

Воспитанники кадетских школ и корпусов существуют в условиях довольно суровой дисциплины. И не всегда это способствует формированию духу кадетского братства в подобных заведениях. Случаи буллинга и дедовщины среди кадетов ежегодно попадают в повестку российских СМИ — не стала исключением и Уфа.

«Забив» на сотню человек В конце ноября 2024 года Уфимская общеобразовательная школа-интернат на улице Лётчиков попала в самый громкий скандал за историю заведения. Во дворе недалеко от образовательного учреждения произошла массовая драка среди 10-х и 11-х классов. Потасовка курсантов попала на кадры очевидца — судя по всему, одного из учеников, решившего не участвовать в мордобое. По разным данным, в ходе инцидента пострадали около 40 человек. Многие попали в больницы с серьёзными травмами. Так, кроме повреждений внутренних органов, ушибов и переломов, у одного из участников конфликта диагностировали повторный перелом позвоночника. Правоохранительные органы по факту случившегося начали проверку. Между тем журналистам удалось пообщаться с информированными источниками и самими участниками драки — наиболее популярной версией случившегося стали издёвки со стороны старших товарищей, или простыми словами дедовщина. Прокуратура проводит проверку массовой драки кадетов в Уфе Узнать подробнее «Избили до потери памяти» Ещё один громкий инцидент произошёл в уфимской «кадетке» в мае 2024 года. Тогда в СМИ также тиражировалась информация о повальной дедовщине в школе-интернате с первоначальной лётной подготовкой. Жертвой избиений стал 16-летний парень, у которого врачи нашли ожоги, сотрясение мозга, множественные гематомы и разрыв суставов. Пострадавшему «прилетело» настолько сильно, что детали драки он и вовсе не помнит. По рассказу молодого человека, одноклассник брызнул ему в лицо «огнемётом» из зажигалки и дезодоранта. Воспоминания парня оборвались на моменте, когда тот пошёл умываться. При этом инсайдерским Telegram-каналы заявляли, что руководство учреждения якобы склоняло родителей отказаться от написания заявления в правоохранительные органы. В Уфе кадета пытались поджечь и избили до потери памяти Узнать подробнее «Там всегда бардак был» Сколько ещё подобных случаев, не попавших в объектив журналистов, таят стены корпуса — можно только догадываться. В интернете можно найти некоторые отзывы о происходящем в школе. — Да там всегда бардак был. Преподы ничего не могут сделать, а [курсантам] на них [всё равно]. Тем более дедовщина там разведена полнейшая. Если нормально разгребать, то сажать надо некоторых руководителей этого корпуса уже давно. — [Администрация] отказалась [от комментариев], потому что всегда знали эту тему (имеются ввиду издевательства старших над младшими, — прим. Mkset) и ничего не предпринимали. Всех всё устраивало. — В кадетках всегда была и есть дедовщина, просто здесь она вырвалась наружу. Племянник закончил кадетский, говорил об этом вскользь. Читайте также: Беспилотник над Башкирией объяснили власти Власти Уфы дали добро размещению «снегоплавилки» на месте леса В Уфе могут продлить автобусный маршрут