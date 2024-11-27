Беспилотник над Башкирией объяснили власти

На фоне растущей тревоги начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Салавата Радик Муратов выступил с официальным разъяснением. Он сообщил, что в небе над городом действительно проводился полет, однако это был не беспилотник, а запланированный вылет самолета сельскохозяйственного назначения от компании ООО «АкРусавиа».