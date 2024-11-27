Беспилотник над Башкирией объяснили власти

Posted 27 ноября, 05:57
Published 27 ноября, 05:57
Modified 27 ноября, 11:35
Updated 27 ноября, 11:35
Как ранее сообщал Mkset, 26 ноября в Салавате местные жители начали активно обсуждать появление загадочного объекта в ночном небе. Многие делились фотографиями и видео полета предполагаемого беспилотника, а также упоминали о звуках сирен и стрельбы.
На фоне растущей тревоги начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Салавата Радик Муратов выступил с официальным разъяснением. Он сообщил, что в небе над городом действительно проводился полет, однако это был не беспилотник, а запланированный вылет самолета сельскохозяйственного назначения от компании ООО «АкРусавиа».
По словам Муратова, самолет успешно приземлился в аэропорту Уфы, и никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.