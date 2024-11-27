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Posted 27 ноября, 05:57

Published 27 ноября, 05:57

Modified 27 ноября, 11:35

Updated 27 ноября, 11:35

Беспилотник над Башкирией объяснили власти

Беспилотник над Башкирией объяснили власти

27 ноября 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney.
Начальник управления по делам ГО и ЧС Салавата в среду, 27 ноября, рассказал подробности появления в небе над городом неопознанного летательного аппарата.

Как ранее сообщал Mkset, 26 ноября в Салавате местные жители начали активно обсуждать появление загадочного объекта в ночном небе. Многие делились фотографиями и видео полета предполагаемого беспилотника, а также упоминали о звуках сирен и стрельбы.

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На фоне растущей тревоги начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Салавата Радик Муратов выступил с официальным разъяснением. Он сообщил, что в небе над городом действительно проводился полет, однако это был не беспилотник, а запланированный вылет самолета сельскохозяйственного назначения от компании ООО «АкРусавиа».

По словам Муратова, самолет успешно приземлился в аэропорту Уфы, и никаких чрезвычайных ситуаций не произошло.

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