В Башкирии вспахали «Уфимское ожерелье»

Между тем власти всё же отметили, что бюджетные деньги на горе-ремонте потеряны не были — он осуществлялся за счёт взносов от благотворительный. Чиновники пообещали вернуть «ожерелье» к прежнему виду, как только позволят условия. Судя по всему, произойдёт это в лучшем случае весной.