В Башкирии вспахали «Уфимское ожерелье»

Posted 24 ноября, 15:57
Published 24 ноября, 15:57
Modified 24 ноября, 16:21
Updated 24 ноября, 16:21
Как пояснили чиновники, консервирующий нижний слой должна была получить «Караидельская тропа» — участок «ожерелья» на стыке Кировского и Советского районов. Соответствующие работы начали ещё 15 ноября. Укладывать защитный слой необходимо, чтобы тропу не размыло.
Грунт рабочие разобрали, однако завершить всё задуманное так и не удалось — помешало ухудшение погодных условий.
— Разобранный грунт и временные неудобства связаны с использованием тяжелой техники <…> Мы понимаем, что это создает временные неудобства, — виновато признались чиновники.
Между тем власти всё же отметили, что бюджетные деньги на горе-ремонте потеряны не были — он осуществлялся за счёт взносов от благотворительный. Чиновники пообещали вернуть «ожерелье» к прежнему виду, как только позволят условия. Судя по всему, произойдёт это в лучшем случае весной.
Ранее, как сообщал Mkset, уфимцы пожаловались на то, что один из маршрутов «Уфимского ожерелья» покрыл гололёд.