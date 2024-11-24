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Posted 24 ноября, 15:57

Published 24 ноября, 15:57

Modified 24 ноября, 16:21

Updated 24 ноября, 16:21

«Уфимское ожерелье» не успели законсервировать на зиму

В Башкирии вспахали «Уфимское ожерелье»

24 ноября 2024, 15:57
Фото: администрация Кировского района Уфы.

«Уфимское ожерелье» не успели законсервировать на зиму

Городские службы неудачно подготовили знаменитый велопешеходный маршрут башкирской столицы к «зимней спячке» — об этом муниципальные власти сами отчитались на ресурсах администрации Кировского района Уфы в воскресенье, 24 ноября.

Как пояснили чиновники, консервирующий нижний слой должна была получить «Караидельская тропа» — участок «ожерелья» на стыке Кировского и Советского районов. Соответствующие работы начали ещё 15 ноября. Укладывать защитный слой необходимо, чтобы тропу не размыло.

Грунт рабочие разобрали, однако завершить всё задуманное так и не удалось — помешало ухудшение погодных условий.

— Разобранный грунт и временные неудобства связаны с использованием тяжелой техники <…> Мы понимаем, что это создает временные неудобства, — виновато признались чиновники.

Между тем власти всё же отметили, что бюджетные деньги на горе-ремонте потеряны не были — он осуществлялся за счёт взносов от благотворительный. Чиновники пообещали вернуть «ожерелье» к прежнему виду, как только позволят условия. Судя по всему, произойдёт это в лучшем случае весной.

«Уфимское ожерелье» превратилось в экстрим-шоу
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Ранее, как сообщал Mkset, уфимцы пожаловались на то, что один из маршрутов «Уфимского ожерелья» покрыл гололёд.

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