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Posted 26 ноября, 19:45

Published 26 ноября, 19:45

Modified 27 ноября, 05:52

Updated 27 ноября, 05:52

Первые красавицы Уфы: листаем их личные фото

Первые красавицы Уфы: листаем их личные фото

26 ноября 2024, 19:45
Фото: mkset.ru.
Подходящий к концу 2024 году был богат на конкурсы красоты, в которых заявили о себе множество уроженок Уфы и Башкирии — рассказываем о них неожиданные факты и открываем опрос среди читателей о главной Снегурочке региона.

Мисс Республика — Алина Фархутдинова

Будущая «королева» родилась в Уфе и, как она же призналась в интервью Mkset, с самого раннего детства чувствовала себя принцессой, одаренной любовью родителей и старшего брата. Именно мама привила Алине любовь ко всему красивому. Более десяти лет жизни уфимка посвятила профессиональному спорту, а в 2023 году стала начинающей моделью.

Первым титулом Алины стала «Краса Башкортостана — 2023». Годом позже она одержала победу на конкурсе «Мисс Республика — 2024».

Фото: личный архив Алины Фархутдиновой
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Полуфиналистка «Мисс Авиа» — Мария Литвинова

Мария Литвинова родилась в Стерлитамаке в 1992 году. Первая попытка поступить на пилота для жительницы Башкирии оказалась полностью провальной. Однако на этом бросать свою мечту Мария не решилась, тогда она отправилась в США на заработки, чтобы накопить себе на платное обучение.

— Все, что у меня было — это билет в один конец, 100 долларов и невероятно большое желание стать пилотом, — гласит анкета Марии на «Мисс Авиа — 2024».

Вторая попытка поступить увенчалась успехом. Мария закончила Бугурусланское лётное училище и устроилась работать в авиакомпанию.

Уроженка Башкирии в 2024 году вошла в полуфинал конкурса «Мисс Авиа — 2024» для девушек-пилотов из России.

Фото: сайт конкурса «Мисс Авиа»

Топ-3 моделей Global Model of the World — Рената Надршина

Летом 2024 года конкурс Global Model of the World — 2024 в Турции покорила 23-летняя уфимка Рената Надршина. Впервые на сцену она шагнула ещё в 14 лет. Конкурс в Турции стал для неё 15-м по счёту. Так, в 2023 году она стала призёром того же Global Model of the World в номинации «Топ-модель». В 2024 году Рената, выиграв конкурс, получила в качестве приза $5000.

За спиной Ренаты, помимо «Мисс глобал модели мира» — конкурсы «Краса Уфы», «Мисс Башкортостан», «Краса Башкортостана», «Мисс Туризм Россия», «Мисс Азия», «Мисс Туризм мира» и ряд других.

Фото: Рената Надршина / Vk

Топ-20 на «Мисс Россия — 2024» Радмила Асфандиярова

Башкортостан на «Мисс Россия» в 2024 году представляла 23-летняя Радмила Асфандиярова, с которой Mkset имел честь пообщаться. На момент участия в конкурсе девушка училась в Уфимском университете науки и технологий (УУНиТ). В 2024 году, помимо участия в «Мисс России», Радмила покорила конкурс «Мисс Башкортостан».

Участие Радмилы на всероссийском этапе было омрачено неприятным инцидентом — всего за два дня до финала её увезли в больницу с серьёзным ушибом. Впрочем, участие в конкурсе она не приостановила. По итогам Радмила прошла в топ-20 «Мисс России» — за неё отдали 2,3 тысячи голосов.

Фото: Радмила Асфандиярова / Vk
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«Мисс Азия — Сибирь 2024» — Айзиля Буранова

Титул красноярского конкурса «Мисс Азия — Сибирь» в 2024 году заполучила студентка из Уфы Айзиля Буранова. Как сама модель рассказывала о себе, её любимые увлечения — вокал, танцы, рисование и рукоделие. Айзиля также является преданной поклонницей местного хоккейного клуба «Салават Юлаев».

В 2022 году Айзиля стала Мисс-БГПУ 2022, а в 2023 году завоевала титул «Краса РБ — 2023». На конкурсе «Мисс Азия» девушка представляла башкирскую культуру и не подвела родной край, заняв первое место.

Фото: Айзиля Буранова / Vk
А мы тем временем проведём собственный конкурс, итоги которого решите вы, наши читатели. До Нового года остался последний рывок — поэтому и соревнования должны быть соответствующими. Кого из самых очаровательных девушек Башкирии вы бы выбрали на роль лучшей Снегурочки?
Проголосовало: 43 чел.
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