Первые красавицы Уфы: листаем их личные фото

Летом 2024 года конкурс Global Model of the World — 2024 в Турции покорила 23-летняя уфимка Рената Надршина. Впервые на сцену она шагнула ещё в 14 лет. Конкурс в Турции стал для неё 15-м по счёту. Так, в 2023 году она стала призёром того же Global Model of the World в номинации «Топ-модель». В 2024 году Рената, выиграв конкурс, получила в качестве приза $5000.