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Posted 26 ноября, 04:07

Published 26 ноября, 04:07

Modified 26 ноября, 09:17

Updated 26 ноября, 09:17

Дешёвая красная икра исчезла из Уфы

Дешёвая красная икра исчезла из Уфы

26 ноября 2024, 04:07
Фото: mkset.ru.
Mkset приводит данные собственного мониторинга цен на самый главный новогодний рыбный деликатес.

Десять дней назад Mkset проводил срез цен на лососевую икру в крупных торговых сетях Уфы. Так, на 14 ноября самая дешевая — не имитированная и не структурированная — красная икра нашлась в гипермаркете «Лента». За 75 гр новогоднего рыбного деликатеса в магазине спрашивают ₽557,89. Непривычно высокая, но все же конкурентно способная сегодня, цена — залог отсутствия вложений в маркетинг: красную икру «Лента» продает под собственной торговой маркой. Самая дорогая икра среди трех сетей оказалась в «Ашане»: там за полкило зернистой красной икры от бренда «Русское море» брали ₽6 799,99.

На 26 ноября ситуация с ценами на икру в Уфе изменилась. Мы снова проанализировали витрины трех торговых сетей — «Ашана», «Ленты» и «Пятерочки» — и представляем мониторинг цен на главное новогоднее угощение в Уфе. Дешевая красная икра в Уфе исчезла. Минимальная стоимость за баночку «красного золота» в большинстве магазинов перешагнула психологический порог и составила свыше ₽1 000.

«Ашан»

— Икра «Красная птица» лососевая зернистая, 90 гр — ₽1 099,99
— Икра горбуши «Русское море» лососевая зернистая, 500 гр — ₽7 149,99

«Лента»

— Икра лососевая соленая Wish Fish, 100 гр — ₽1 149
— Икра лососевая «Красное золото» 1-й сорт, 500 гр — ₽6 199,99

«Пятерочка»

— Икра лососевых рыб соленая, 95г — ₽749, 99
— Икра «Красное Золото» лососевая зернистая соленая, 100г — ₽1 109.

Заметим, что с момента прошлого мониторинга ассортимент и цены не изменились только «Пятерочке».

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