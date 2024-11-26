Дешёвая красная икра исчезла из Уфы

Десять дней назад Mkset проводил срез цен на лососевую икру в крупных торговых сетях Уфы. Так, на 14 ноября самая дешевая — не имитированная и не структурированная — красная икра нашлась в гипермаркете «Лента». За 75 гр новогоднего рыбного деликатеса в магазине спрашивают ₽557,89. Непривычно высокая, но все же конкурентно способная сегодня, цена — залог отсутствия вложений в маркетинг: красную икру «Лента» продает под собственной торговой маркой. Самая дорогая икра среди трех сетей оказалась в «Ашане»: там за полкило зернистой красной икры от бренда «Русское море» брали ₽6 799,99.