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Posted 24 ноября, 04:00

Published 24 ноября, 04:00

Modified 24 ноября, 11:19

Updated 24 ноября, 11:19

Новые названия улиц присвоят в Уфе

Новые названия улиц присвоят в Уфе

24 ноября 2024, 04:00
Фото: mkset.ru.
Муниципальные депутаты башкирской столицы обсудят изменения в топонимике города — соответствующие документы народные избранники вынесли на повестку заседания в среду, 27 ноября.

Так, одно из общественных пространств Кировского района должно будет получить наименование сквера 450-летия Уфы. Вероятнее всего, речь идёт о новом сквере перед Государственным концертным залом «Башкортостан», открытого летом 2024 года — как раз к юбилею региональной столицы.

Депутаты также решили дать новое имя 800-метровой улице в районе проспекта Салавата Юлаева — она продолжает улицу Сунь-Ят-Сена после перекрёстка с Айской. Эта проезжая часть будет наречена в честь Башира Рамеева — советского учёного и участника Великой Отечественной войны, который известен разработкой первой советской электронно-вычислительной машины (ЭВМ).

Ещё одна проектируемая улица получила имя генерала Махмута Гареева. Она расположена между улицами Курчатова и Маршала Пстыго. Протяжённость её составляет около 500 метров. Гареев — советский и российский военачальник, а также военный историк. Участвовал в Великой Отечественной, советско-японской и Афганской войнах.

За топонимические нововведения ранее проходили голосования среди граждан, итоги которых определили решения депутатов.

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