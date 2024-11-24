Новые названия улиц присвоят в Уфе

Posted 24 ноября, 04:00
Published 24 ноября, 04:00
Modified 24 ноября, 11:19
Updated 24 ноября, 11:19
Так, одно из общественных пространств Кировского района должно будет получить наименование сквера 450-летия Уфы. Вероятнее всего, речь идёт о новом сквере перед Государственным концертным залом «Башкортостан», открытого летом 2024 года — как раз к юбилею региональной столицы.
Депутаты также решили дать новое имя 800-метровой улице в районе проспекта Салавата Юлаева — она продолжает улицу Сунь-Ят-Сена после перекрёстка с Айской. Эта проезжая часть будет наречена в честь Башира Рамеева — советского учёного и участника Великой Отечественной войны, который известен разработкой первой советской электронно-вычислительной машины (ЭВМ).
Ещё одна проектируемая улица получила имя генерала Махмута Гареева. Она расположена между улицами Курчатова и Маршала Пстыго. Протяжённость её составляет около 500 метров. Гареев — советский и российский военачальник, а также военный историк. Участвовал в Великой Отечественной, советско-японской и Афганской войнах.
За топонимические нововведения ранее проходили голосования среди граждан, итоги которых определили решения депутатов.