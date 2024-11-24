Новые названия улиц присвоят в Уфе

Ещё одна проектируемая улица получила имя генерала Махмута Гареева. Она расположена между улицами Курчатова и Маршала Пстыго. Протяжённость её составляет около 500 метров. Гареев — советский и российский военачальник, а также военный историк. Участвовал в Великой Отечественной, советско-японской и Афганской войнах.