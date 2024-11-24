Уфимцы разоряются на новогодних подарках

За последние пять лет эта сумма выросла на ₽5 400. Так, в 2019 году она составляла ₽10 800, а в 2023 — уже ₽13 500. Несложно подсчитать, то новогодние подарки в Уфе подорожали почти на 50%. Стали ли дарить больше — вряд ли, стали ли дороже сами презенты без роста объема и качества — скорее всего.