Уфимцы разоряются на новогодних подарках

Posted 24 ноября, 08:22
Published 24 ноября, 08:22
Modified 24 ноября, 10:41
Updated 24 ноября, 10:41
Аналитики выяснили, что сумма, на которую среднестатистический уфимец купит все задуманные им подарки к празднику, составляет ₽16 2000.
За последние пять лет эта сумма выросла на ₽5 400. Так, в 2019 году она составляла ₽10 800, а в 2023 — уже ₽13 500. Несложно подсчитать, то новогодние подарки в Уфе подорожали почти на 50%. Стали ли дарить больше — вряд ли, стали ли дороже сами презенты без роста объема и качества — скорее всего.
Лидирует по тратам на подарки, как всегда, Москва — жители столицы готовы раскошелиться в среднем на ₽20 800. Для сравнения, в Казани эта сумма составила ₽17 000.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе резко набрали в цене самые популярные продукты, используемые для новогоднего стола.