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Posted 24 ноября, 08:22

Published 24 ноября, 08:22

Modified 24 ноября, 10:41

Updated 24 ноября, 10:41

Новогодние подарки подорожали на 50% в Уфе

Уфимцы разоряются на новогодних подарках

24 ноября 2024, 08:22
Фото: mkset.ru.

Новогодние подарки подорожали на 50% в Уфе

Жители башкирской столицы признались, в какую сумму им обойдутся все презенты к Новому году — результатами исследования портал SuperJob поделился с Mkset в воскресенье, 24 ноября.

Аналитики выяснили, что сумма, на которую среднестатистический уфимец купит все задуманные им подарки к празднику, составляет ₽16 2000.

За последние пять лет эта сумма выросла на ₽5 400. Так, в 2019 году она составляла ₽10 800, а в 2023 — уже ₽13 500. Несложно подсчитать, то новогодние подарки в Уфе подорожали почти на 50%. Стали ли дарить больше — вряд ли, стали ли дороже сами презенты без роста объема и качества — скорее всего.

Лидирует по тратам на подарки, как всегда, Москва — жители столицы готовы раскошелиться в среднем на ₽20 800. Для сравнения, в Казани эта сумма составила ₽17 000.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе резко набрали в цене самые популярные продукты, используемые для новогоднего стола.

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