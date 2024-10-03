Главная красотка Уфы — официантка, модель и IТшница

Posted 3 октября, 04:33
Published 3 октября, 04:33
Modified 3 октября, 07:45
Updated 3 октября, 07:45
За титул главной красавицы страны борется Радмила Асфандиярова, 23-летняя красавица из Гафурийского района. Она уже успела завоевать титул «Мисс Республика-2024», что дало ей шанс выступить на национальной арене. Конкурс привлек 50 участниц из разных уголков России. Радмила же выделяется среди них благодаря своим достижениям.
Она стала победительницей трех промежуточных этапов: национального костюма, творческих номеров и благотворительных проектов. В этапе «Национальный костюм», девушка эффектно представила наряд от БХП «Агидель». Также ее проект в области благотворительности вошел в топ-10 лучших, и его суть заключается в организации бесплатных тренировок для детей.
— В современном мире дети сталкиваются с множеством проблем, таких как малоподвижный образ жизни и стресс. Я надеюсь, что мой проект поможет укрепить их физическое и ментальное здоровье, — делится Радмила.
Финал конкурса пройдет 5 октября в Москве. До этого времени проходит народное интернет-голосование, по итогам которого, первая десятка получит возможность попасть в топ-20 финала автоматически. Победительница конкурса представит Россию на престижном международном конкурсе «Мисс Вселенная-2024» в Мексике.
Радмила окончила Уфимский университет науки и технологий с красным дипломом, получив специальность специалиста по защите информации. Она также является педагогом по стретчингу и активно увлекается моделингом и хореографией. В составе коллектива «Атмосфера» она стала призером Студенческой Весны и победительницей конкурса «Мисс УУНИТ-2023».
Кроме того, она делится интересными фактами о себе. Первой работой девушки была должность официантки в детском кафе, а в будущем она планирует получить дополнительное образование в области нутрициологии. Радмила обожает медитации и ценит общение с людьми.
Несмотря на то что ее семья не обладает значительными богатствами или связями, сама Радмила уверена, что именно в Башкирии есть все необходимое для счастья и самореализации.
— У меня есть желание и упорный труд, в этом мне помогает моя Родина. Для меня честь представлять Башкирию, и я приложу все усилия для победы, — уверенно сообщает Радмила.
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