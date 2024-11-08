Реконструкция

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Ноябрь
Юрта и точка: уфимцы в недоумении от решений власти
8 ноября, 05:32
Открытие дороги в Уфе перенесли на год
1 ноября, 08:42
Октябрь
Мост между Башкирией и Татарстаном рушится под ногами
28 октября, 06:06
Шакшинский мост закроют после часа пик в Уфе
23 октября, 13:06
Шакшинский мост закрыт на месяц
22 октября, 19:09
Мост между Башкирией и Татарстаном сносят
22 октября, 10:31
Уфу украсят портретами бойцов СВО
21 октября, 11:00
Парк в Уфе не успеют открыть к визиту Путина
15 октября, 08:05
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
Дырявая скульптура появилась в Уфе
8 октября, 15:31
Салават Юлаев уйдет в «отпуск» на год
8 октября, 10:34
Сентябрь
Куклы-гиганты украсили Уфу
23 сентября, 09:18
Оставить Ишимбай без нормальной воды — ₽40 000
19 сентября, 10:41
Чиновники вышли к уфимцам из-за скандальной улицы
13 сентября, 05:37
Многострадальную улицу Уфы не откроют в срок
10 сентября, 08:25
Уфимские водители идут на крайние меры
9 сентября, 14:18
Хабирову жалуются на разруху в Башкирии
5 сентября, 12:42
В Уфе сносят памятный сквер
5 сентября, 12:11
Власти Уфы забрали на нужды города девять жилых домов
4 сентября, 15:05
Уфу парализовали дикие пробки
3 сентября, 04:44

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