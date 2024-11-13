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Отключение воды

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2024
Энергетики оставили уфимцев без воды
13 ноября, 09:33
Коммунальная авария произошла в Уфе
30 октября, 08:24
Жизнь в Башкирии обернулась коммунальным адом
23 октября, 09:43
Сегодня в Уфе: странная погода, отключение фонтанов и нищета
13 октября, 19:00
Коммунальный раскоп лишит уфимцев комфорта
30 сентября, 09:14
Готовьте тазики: в Уфе отключают воду
27 сентября, 16:12
Коммунальный ад устроили в Уфе
30 августа, 18:29
Таинственная засуха настигла Уфу
26 августа, 06:17
Уфа готовится к коммунальному аду
16 августа, 12:51
Жителей Уфы отправили за водой на колонки
11 июля, 10:57
Более 700 домов в Уфе отключат от воды
10 июля, 08:32
Эра водогрея наступит в Уфе
25 июня, 12:00
Центр Уфы останется без воды
17 июня, 14:07
В июне уфимцев ждет массовое отключение воды
4 июня, 19:05
Отключение воды в Уфе привело к потопу
22 мая, 10:06
Поврежденные трубы оставили уфимцев без воды
Администрация Октябрьского района Уфы предупредила об отключении горячей воды. Такое решение пришлось принять из-за повреждения на трубопроводе.
11 апреля, 15:00
Работы на водоводе доставят проблемы уфимцам
29 марта, 15:40
Уфимцы остались без воды из-за аварии
Уфимский микрорайон Нагаево остался без холодной воды из-за аварии. В администрации Октябрьского района города раскрыли, кого коснулось отключение.
22 марта, 13:57
2023
Жилые дома на неделю останутся без воды в Уфе: полный список адресов
25 августа 2023, 08:55
«Ужасные нарушения»: жители Башкирии остались без воды в 40-градусную жару
11 июля 2023, 12:29

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