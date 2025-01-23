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Окружающая среда

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Январь
Башкирия в трауре: скончался знаменитый чиновник
23 января, 06:51
Декабрь 2024
На повестке у Хабирова: бренды, огороды, вонь в Уфе
1 декабря 2024, 20:23
Ноябрь 2024
Три города Башкирии дышат ядами
4 ноября 2024, 12:47
Сентябрь 2024
Самый ядовитый завод Уфы хотят перекрыть федпроектом
4 сентября 2024, 09:26
Август 2024
Топ детских порошков: пятна от травы и грязь мгновенно исчезают с вещей
13 августа 2024, 09:09
Башкирию испортили на ₽105 млн
5 августа 2024, 10:13
Нефть Башкирии спасёт жизни людей
5 августа 2024, 07:16
Май 2024
В ₽300 млн оценили страдания в Уфе
27 мая 2024, 11:22
Апрель 2024
Белое не надевать, прятать машины: Башкирия ждет «ржавые» дожди
26 апреля 2024, 13:31
На Башкирию надвигается «ржавый» дождь из пустыни
25 апреля 2024, 16:38
В Башкирии проснулись суслики
Министерство природопользования и экологии Башкирии сообщило о проснувшихся в регионе сусликах.
15 апреля 2024, 14:33
В Башкирию придут дожди и гроза
Синоптики Башгидромета прогнозируют дожди и грозы. Подробности погоды на предстоящие сутки опубликовал госкомитет РБ по ЧС.
15 апреля 2024, 14:07
В Башкирию могут приехать тысячи белорусских зубров
В Башкирию планируют завезти белорусских зубров. На территории их будет более одной тысячи особей, заявил министр природопользования и экологии региона Нияз Фазылов.
12 апреля 2024, 15:16
Март 2024
Дождь, снег и сильный ветер: каким будет четверг в Уфе
27 марта 2024, 14:23
Метеозависимые уфимцы могут страдать
Сильнейшая магнитная буря накрыла Землю. Такая информация отображается на сайте Spaceweather.
20 марта 2024, 17:18
В селе под Уфой засыпают лебединое озеро
Жители деревни Новая Суровка Уфимского района заметили, что их озеро засыпают песком. Раньше к водоему прилетали лебеди. Об этом пишет портал «ЮТВ».
1 марта 2024, 15:33
Февраль 2024
«Письма из Хогвартса?»: уфимцы рассказывают о встречах с совами
За последний месяц в Уфе зарегистрировали ряд случаев, когда горожане встречались с совами. Своими историям горожане делились в соцсетях.
20 февраля 2024, 15:06
Башкирия начнет борьбу с экологическим ущербом
В Башкирии начнут борьбу с накопленным экологическим ущербом. Соответствующий закон подписал глава республики Радий Хабиров.
6 февраля 2024, 15:11
На Уфу надвигаются ураганный ветер и снег
6 февраля 2024, 14:07
За пять дней в Башкирии выпала треть от нормы осадков
5 февраля 2024, 13:33

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