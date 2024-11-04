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Posted 4 ноября, 12:20

Published 4 ноября, 12:20

Modified 4 ноября, 12:22

Updated 4 ноября, 12:22

Мёд Башкирии стал самым вкусным в России

Башкирия держит сладкую марку

4 ноября 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.

Мёд Башкирии стал самым вкусным в России

Российские путешественники не устают называть мёд Башкортостана самым вкусным на территории РФ, сообщает в понедельник, 4 ноября, туристический портал «Туту».

Опрос, проведенный сервисом путешествий «Туту», собрал мнения более 1200 респондентов из разных регионов России, чтобы выяснить, какие области производят самый качественный мед.

На первом месте оказалась Башкирия, чье лакомство отметили 35,72% респондентов. Вторую позицию занял Алтайский край с 14,4%, а на третьем месте оказался Татарстан с 4,83% голосов. Краснодарский край и Ростовская область расположились на четвертом и пятом местах с 4,33% и 2,33%, соответственно.

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Министерство сельского хозяйства Башкортостана дало советы о том, как распознать настоящий и свежий мед. Он не должен быть слишком жидким или иметь непропорциональную кристаллизацию. Качественный мед течет густой струйкой.

Что касается цвета, акациевый мед почти прозрачный, липовый имеет янтарный оттенок, цветочный — светло-желтый, а гречишный — коричневый.

Во вкусе должен ощущаться яркий, слегка горьковатый привкус, который может даже пощипывать горло. Кисловатый оттенок может указывать на начало брожения, а слишком карамельный вкус свидетельствует о возможной термической обработке, что негативно сказывается на его полезных свойствах.

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