Башкирия держит сладкую марку

Во вкусе должен ощущаться яркий, слегка горьковатый привкус, который может даже пощипывать горло. Кисловатый оттенок может указывать на начало брожения, а слишком карамельный вкус свидетельствует о возможной термической обработке, что негативно сказывается на его полезных свойствах.