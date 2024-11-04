Башкирия держит сладкую марку

Posted 4 ноября, 12:20
Published 4 ноября, 12:20
Modified 4 ноября, 12:22
Updated 4 ноября, 12:22
Опрос, проведенный сервисом путешествий «Туту», собрал мнения более 1200 респондентов из разных регионов России, чтобы выяснить, какие области производят самый качественный мед.
На первом месте оказалась Башкирия, чье лакомство отметили 35,72% респондентов. Вторую позицию занял Алтайский край с 14,4%, а на третьем месте оказался Татарстан с 4,83% голосов. Краснодарский край и Ростовская область расположились на четвертом и пятом местах с 4,33% и 2,33%, соответственно.
Министерство сельского хозяйства Башкортостана дало советы о том, как распознать настоящий и свежий мед. Он не должен быть слишком жидким или иметь непропорциональную кристаллизацию. Качественный мед течет густой струйкой.
Что касается цвета, акациевый мед почти прозрачный, липовый имеет янтарный оттенок, цветочный — светло-желтый, а гречишный — коричневый.
Во вкусе должен ощущаться яркий, слегка горьковатый привкус, который может даже пощипывать горло. Кисловатый оттенок может указывать на начало брожения, а слишком карамельный вкус свидетельствует о возможной термической обработке, что негативно сказывается на его полезных свойствах.