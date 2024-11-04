Такси в снегопад подешевело в Уфе

Posted 4 ноября, 11:41
Published 4 ноября, 11:41
Modified 4 ноября, 11:43
Updated 4 ноября, 11:43
Пресс-служба «Яндекс Go» распространила шпаргалку по повышению стоимости перевозок в городах России в непогоду. Как указывает представительство сервиса, на резкие скачки цен влияет сам рынок и различные форс-мажоры.
В начале зимних холодов, во время гололеда и снегопадов многие предпочитают не управлять автомобилем, а используют такси или общественный транспорт для поездок на работу и обратно. Скорость движения автомобилей на улицах в Уфе снижается на 20%, что приводит к более длительным поездкам на такси. Кроме того, количество водителей на линии уменьшается, так как часть из них также остается дома. С наступлением первых снегопадов в различных российских городах наблюдается рост спроса на такси на 15-20%, в то время как количество доступных водителей сокращается на 5-10%.
— Компания предпринимает усилия, чтобы справиться с дефицитом водителей на линии. В условиях плохой погоды в сервисе иногда активируется коэффициент повышения цен, что стимулирует больше водителей выходить на работу. Кроме того, чтобы привлечь их, сервис временно отменяет комиссию в периоды повышенного спроса, — указано в релизе «Яндекс Go».
Даны и рекомендации для экономии бюджета. При планировании поездок в плохую погоду пассажирам стоит учитывать часы пик: с 7:00 до 9:00 и с 17:00 до 19:00. Рекомендуется выезжать на 15-20 минут раньше или позже этого времени.
Заглянем в приложение популярного сервиса по вызову такси и оценим ситуацию. Летом, перед Днем знаний, Mkset оценивал стоимость поездки от Маршала Жукова, 17 до Зеленогорской, 7. Тогда цена вызова такси составила ₽277. В 2021 году поездка по аналогичному маршруту обошлась всего в ₽99. Вечером в понедельник, 4 ноября, вызов такси в Уфе по указанным адресам составляет всего ₽208. При этом погода и дорожные условия в Уфе сегодня не в чету погожему августовскому дню. Причем, сервис предупреждает, что цена в ₽208 сформирована с учетом высокого спроса. Почему она оказалась почти на 30% ниже стоимости при низком спросе в августе — вопрос риторический.