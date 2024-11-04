Такси в снегопад подешевело в Уфе

В начале зимних холодов, во время гололеда и снегопадов многие предпочитают не управлять автомобилем, а используют такси или общественный транспорт для поездок на работу и обратно. Скорость движения автомобилей на улицах в Уфе снижается на 20%, что приводит к более длительным поездкам на такси. Кроме того, количество водителей на линии уменьшается, так как часть из них также остается дома. С наступлением первых снегопадов в различных российских городах наблюдается рост спроса на такси на 15-20%, в то время как количество доступных водителей сокращается на 5-10%.