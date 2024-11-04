Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина

Posted 4 ноября, 12:00
Published 4 ноября, 12:00
Modified 4 ноября, 13:20
Updated 4 ноября, 13:20
Жители города Октябрьский в Башкирии в соцсетях сообщили о проблемах, связанных с состоянием детского сада №18. В 2024 году там был проведен капитальный ремонт крыши, на который были выделены значительные бюджетные средства. Была озвучена сумма в ₽8,5 млн. Однако подрядчик допустил множество недочетов в процессе своей работы. Родители малышей считают, что деньги потратили попусту, а здоровье воспитанников учреждения дошкольного образования теперь под угрозой.
— В результате, с началом отопительного сезона, температура внутри помещений оказалась ниже нормы. Дети обязаны находиться в верхней одежде, а из-за постоянной влажности в здании появилась плесень, — отмечает пресс-служба центрального аппарата СК России. — В Следственном управлении СК России по Республике Башкортостан по перечисленным фактам возбуждено уголовное дело. Оно находится под контролем центрального аппарата ведомства.
Ранее про невыносимые условия для детей родители рассказали UTV. Они утверждают, что из-за низкой температуры воздуха в группах — около +15°С — дети спят в одежде. Городские власти готовы помочь с переводом малышей в другие учреждения, а вот руководство детсада приняло историю с обращением родителей к прессе в штыки. Дескать, те не разобрались в ситуации и начали в обход садика качать свои права. Ремонт, между прочим, намерены продолжать. Сколько еще детям мерзнуть — не уточняется.
Напомним, ранее в Октябрьском озвучили антирейтинг питания в детских садах и школах. Оказалось, что детям не нравятся творожные запеканки и рыбные котлеты. Меню пересмотрят после Нового года: мандаринов и «Оливье» в нём ждать не стоит.