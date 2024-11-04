Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина

— В результате, с началом отопительного сезона, температура внутри помещений оказалась ниже нормы. Дети обязаны находиться в верхней одежде, а из-за постоянной влажности в здании появилась плесень, — отмечает пресс-служба центрального аппарата СК России. — В Следственном управлении СК России по Республике Башкортостан по перечисленным фактам возбуждено уголовное дело. Оно находится под контролем центрального аппарата ведомства.



Ранее про невыносимые условия для детей родители рассказали UTV. Они утверждают, что из-за низкой температуры воздуха в группах — около +15°С — дети спят в одежде. Городские власти готовы помочь с переводом малышей в другие учреждения, а вот руководство детсада приняло историю с обращением родителей к прессе в штыки. Дескать, те не разобрались в ситуации и начали в обход садика качать свои права. Ремонт, между прочим, намерены продолжать. Сколько еще детям мерзнуть — не уточняется.





