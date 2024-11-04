mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 12:00

Published 4 ноября, 12:00

Modified 4 ноября, 13:20

Updated 4 ноября, 13:20

Дети спят одетыми в детсаду в Башкортостане

Башкирские бракоделы интересуют Бастрыкина

4 ноября 2024, 12:00
Фото: t.me/infocentrskrf.

Дети спят одетыми в детсаду в Башкортостане

Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан Владимира Архангельского отчет по уголовному делу по ремонту детсада, сообщает пресс-служба СК РФ.

 

Жители города Октябрьский в Башкирии в соцсетях сообщили о проблемах, связанных с состоянием детского сада №18. В 2024 году там был проведен капитальный ремонт крыши, на который были выделены значительные бюджетные средства. Была озвучена сумма в ₽8,5 млн. Однако подрядчик допустил множество недочетов в процессе своей работы. Родители малышей считают, что деньги потратили попусту, а здоровье воспитанников учреждения дошкольного образования теперь под угрозой.

— В результате, с началом отопительного сезона, температура внутри помещений оказалась ниже нормы. Дети обязаны находиться в верхней одежде, а из-за постоянной влажности в здании появилась плесень, — отмечает пресс-служба центрального аппарата СК России. — В Следственном управлении СК России по Республике Башкортостан по перечисленным фактам возбуждено уголовное дело. Оно находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Ранее про невыносимые условия для детей родители рассказали UTV. Они утверждают, что из-за низкой температуры воздуха в группах — около +15°С — дети спят в одежде. Городские власти готовы помочь с переводом малышей в другие учреждения, а вот руководство детсада приняло историю с обращением родителей к прессе в штыки. Дескать, те не разобрались в ситуации и начали в обход садика качать свои права. Ремонт, между прочим, намерены продолжать. Сколько еще детям мерзнуть — не уточняется.


Антирейтинг школьного питания составили в Башкирии
Узнать подробнее

Напомним, ранее в Октябрьском озвучили антирейтинг питания в детских садах и школах. Оказалось, что детям не нравятся творожные запеканки и рыбные котлеты. Меню пересмотрят после Нового года: мандаринов и «Оливье» в нём ждать не стоит.

Читайте также:
Бастрыкин не оценил гений башкирских дорожниковВ Уфе задержали оборотней в погонахПадение ребенка в шахту заинтересовало Бастрыкина
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Отопительный сезон#Башкортостан#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Александр Бастрыкин#Белебей#Мелеуз#Бастрыкин#Подрядчик#Следком России#Влажность#Ремонт детсада
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика