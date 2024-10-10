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Posted 10 октября, 04:31

Published 10 октября, 04:31

Modified 10 октября, 04:31

Updated 10 октября, 04:31

Башкирия уходит на выходные в четверг

Уфимцы будут меньше работать

10 октября 2024, 04:31
Фото: 1MI

Башкирия уходит на выходные в четверг

В честь регионального праздника рабочий день сотрудников сокращают на час в четверг, 10 октября, сообщает Министерство труда Башкирии.

Работодателям Башкирии рекомендовано сократить на один час рабочий день подчиненных в четверг, 10 октября. Причина — День Республики Башкортостан. В 2024 году его решили праздновать в пятницу, 11 октября. В связи с этим, четверг станет для многих предпразничным коротким рабочим днём.

Празднование Дня Башкирии растянется на три дня — с пятницы, 11 октября, по воскресенье, 13 октября. Основные мероприятия, в том числе — торжественные и официальные, запланированы на первый день, 11 октября. На праздник в Уфу уже съезжаются почетные гости.

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Напомним, что в ноябре жителей Уфы и Башкирии ждет, наоборот, удлиненная рабочая неделя. Суббота, 2 ноября, станет будничным рабочим днем, так как День народного Единства, празднуемый 4 ноября, выпал в 2024 году на понедельник. Он будет выходным.

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