Уфимцы будут меньше работать

Работодателям Башкирии рекомендовано сократить на один час рабочий день подчиненных в четверг, 10 октября. Причина — День Республики Башкортостан. В 2024 году его решили праздновать в пятницу, 11 октября. В связи с этим, четверг станет для многих предпразничным коротким рабочим днём.