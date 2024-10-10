Уфимцы будут меньше работать

Posted 10 октября, 04:31
Published 10 октября, 04:31
Modified 10 октября, 04:31
Updated 10 октября, 04:31
Работодателям Башкирии рекомендовано сократить на один час рабочий день подчиненных в четверг, 10 октября. Причина — День Республики Башкортостан. В 2024 году его решили праздновать в пятницу, 11 октября. В связи с этим, четверг станет для многих предпразничным коротким рабочим днём.
Празднование Дня Башкирии растянется на три дня — с пятницы, 11 октября, по воскресенье, 13 октября. Основные мероприятия, в том числе — торжественные и официальные, запланированы на первый день, 11 октября. На праздник в Уфу уже съезжаются почетные гости.
Напомним, что в ноябре жителей Уфы и Башкирии ждет, наоборот, удлиненная рабочая неделя. Суббота, 2 ноября, станет будничным рабочим днем, так как День народного Единства, празднуемый 4 ноября, выпал в 2024 году на понедельник. Он будет выходным.