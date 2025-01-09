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Министерство труда

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2025
Башкирии не хватает более 500`000 рабочих
9 января, 13:42
2024
Уфимцы будут меньше работать
10 октября 2024, 04:31
Уфимцы будут отдыхать треть года
28 сентября 2024, 14:09
Семья из Башкирии выиграла ₽5 млн
Всю сумму победители потратят на новое жилье, сообщает Министерство труда РБ.
17 июля 2024, 07:02
Сертификаты на ₽52 500 выдают в Башкирии
10 июля 2024, 07:46
В Уфе мужчина упал с восьмого этажа: ведется расследование
7 мая 2024, 09:34
В Башкирии выросли зарплаты
7 мая 2024, 04:53
2023
«У меня брат такой»: глава минтруда Башкирии высказалась о вахтовиках
По мнению Ивановой, дело не в зарплатах, а в «привычке».
24 декабря 2023, 10:15

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