Ленивые сотрудники и ноль мотивации: удаленка в Башкирии не по нраву работодателям

Posted 9 октября, 08:21
Published 9 октября, 08:21
Modified 9 октября, 08:23
Updated 9 октября, 08:23
Многие считают, что удаленка появилась совсем недавно, в период карантина, но это не совсем так. Идею о том, что сотрудникам можно работать дома предложил американец Джек Ниллес в 1972 году. Первые удаленщики в России появились, когда персональные компьютеры стали доступны. С 2000-х годов дизайнеры, сотрудники техподдержки и айтишники активно практикуют дистанционный формат. С развитием интернет-технологий возможностей для этого стало еще больше и сегодня работа на дому привычная форма труда.
Что же происходит на рыке удаленного труда в Башкирии сегодня
В первую очередь с запросом по вакансиям мы обратились в Центр занятости населения, где нам ответили
— Удаленной работы в центрах занятости Уфы сегодня нет. Мы не размещаем такие вакансии, так как нет предложений от работодателей. После карантина общая тенденция по данному виду трудоустройства идет к снижению, — пояснила нам инспектор Центра занятости населения Уфимского района Хазипова Карина и посоветовала посмотреть на популярных электронных площадках поиска вакансий.
По запросу «удаленная работа в Уфе» на сервисе НН.ru — нашлось 985 вакантных мест.
Требуются: менеджеры по продаже, специалисты по поддержке пользователей интернет-магазинов, операторы колл-центров, веб-дизайнеры, бухгалтера, специалисты по маркет плейсам, учителя иностранных языков, HR-менеджеры и много других вакансий, названия некоторых вызывают вопросы. Например, «Начинающий специалист с заработной платой 40 000 — 50 000 рублей без вычета налога» или «Удаленный менеджер по контролю качества в сеть Спа-салонов от 40 000 ₽ на руки».
Но все ли на самом деле так радужно и благополучно, как обещают работодатели. Выяснилось, что все индивидуально и зависит от должности, компании и личных качеств соискателя. Мнения разные. Своим живым опытом поделились удаленщики со стажем из разных компаний
— Работала в известной компании по доставке продуктов около года. Ранее в магазине сборщицей, потом супервайзер предложил оставить заявку на вакансию, зарплата повыше и график удобнее, а главное дома. Прошла собеседование, позже были групповые обучения, задача — набирать сотрудников в новый отдел. Обязанности были несложные, проверять на правильность оформления анкеты будущих сотрудников. Через три месяца прошел испытательный срок и половину коллег, в том числе и меня перевели на звонки. Никто спорить не стал, были хорошие взаимоотношения с руководителем. Позже нас перевели на другой график, стали все работать в режиме 5/2. Пять дней в неделю на протяжении 8 часов мы должны были звонить бывшим сотрудника и уговаривать вернуться в компанию, рассказывали об улучшении условий и повышениях выплат. Потом появились показатели, которые невозможно было выполнить, они влияли на наши премии. Работа очень выматывала, а самое сложное звонить без остановки, получалось как холодные звонки. Одним словом — колл центр. Навязываемся и рассказываем о сказочных изменениях, которых не существует, — делится Камилла Ниязова, стаж удаленной работы 4 года.
Комментарий от сотудника конкурирующей компании
— Работаю в новом отделе по доставке продуктов всем известной сети магазинов у дома. Наш отдел большой, занимаемся мониторингом городов, отслеживаем потребность в курьерах. Все друг другу помогают, можно обратиться за помощью и получить в ту же минуту. На этом все плюсы заканчиваются. Добавляются новые обязанности каждый месяц, порой не успеваешь сделать основную работу и приходится задерживаться за ноутбуком на час и более. Есть дополнительные выплаты, если выходишь в праздники и выходные, но получишь их в лучшем случае получается через два месяца после уговоров и писем в бухгалтерию. Нельзя уйти на больничный, хотя я официально трудоустроен, нужно найти замену или выходить на половину рабочего дня. Даже если попал в больницу или случилось что-то серьёзное. Зарплата как в офисе, индексации нет, премии получают только «избранные». Не могу рекомендовать удаленную работу, в офисе проще взаимодействовать с коллегами и начальством, — рассказал Салават Ибрагимов, стаж удаленной работы 3 года 8 месяцев.
История веб-дизайнера переехавшего в пригород Уфы
— Я живу в селе Зубово, ежедневные утренние пробки в сторону Уфы утром, и в обратную сторону вечером стали основной причиной моего ухода на фриланс. Я не меняла нанимателя, мне просто пошли на встречу. Работа сдельная, все зависит от собственных желаний, амбиций и потребностей. Из плюсов то, что не нужно тратить время и нервы на дорогах, экономия на бензине. Минус, стирается грань дом — работа. Иногда сядешь за компьютер утром, а встанешь уже двенадцать ночи. Как день прошел не заметила. Не хватает общения. Но в тоже время много отвлекающих факторов. Домашние дела, неожиданно приезжающие друзья или родственники им кажется, что удаленная работа не совсем, где-то наполовину настоящая, — делится Светлана стаж на удаленке 11 месяцев, работает в веб-студии по созданию сайтов.
Плюсы дистанционной работы
Несмотря на разные мнения, к плюсам дистанционного формата все опрошенные отнесли следующие аргументы:
Не нужно тратить деньги и время на дорогу. Будь то личный автомобиль, такси или общественный транспорт — это экономия времени, финансов.
Не нужно тратиться на офисную одежду, обувь, а женщинам ежедневно наносить макияж.
Работать можно где угодно, дома, в парке, в кафе и даже путешествуя, был бы скоростной интернет.
Не нужно терпеть неприятных коллег (если такие есть).
Возможность для жителей удаленных городов, сел и деревень работать в крупных компаниях, чьи офисы обычно расположены в столицах.
Но, как выяснилось, сложностей и негативных моментов на удаленке тоже хватает
— Все зависит от рода деятельности, ИТ одно, и совсем другое служба поддержки в доставке, раньше условия были намного лучше. Трудовые договора, предполагающие стаж, отпуск и больничные. Бонусы. Премии. Скидки в различных магазинах. Сейчас этого нет. В большинстве случаев договора ГПХ или самозанятость. Все зависит от рода деятельности. В нашей очень известной компании, график работы 12-15 часов в день, два через два. После смены ощущение, что у тебя просто отняли один день жизни. Выжимают последние силы и при такой нагрузке зарплата небольшая 27-30 тысяч рублей. Особенно угнетает скотское отношение супервайзеров. Могут снять баллы за неправильные запетые при ответе в чатах, а это чревато лишением премии. Банки, мега маркеты, маркетплейсы и прочие гиганты не могут отказаться от удаленки, потому что необходимо большое количество сотрудников по всей стране им это выгодно. Негатив от тех, кто звонит — в службу поддержки не обращаются, когда все в порядке. Отрицательная оценка работы оператора от агрессивно настроенного звонящего, также лишение премии. Кто-то психанул, а у меня зарплата меньше. При этом невозможно связаться ни с руководством, ни с бухгалтерией. Отдельная история — это бесконечное тестирование в свободное от работы время. Массированный поток информации, которую ты обязан знать. Только меняется она еженедельно, а за неправильные ответы — опять снижение зарплаты. То же самое если не уложился в 5 минут отложенного времени при ответе. Поэтому происходит быстрое выгорание сотрудников, большая текучка. Наша компания постоянно набирает новых сотрудников, правда отношение к ним как ресурсу, не выполняешь — выбросили, — делится своим опытом работы сотрудник отдела поддержки партнеров, Александра.
Минусы дистанционной работы
Особенности работы у всез свои, а вот общие недостатки это:
Часто заработная плата ниже, чем в офисе.
Нет компенсации затрат на оплату интернета, телефона, износа компьютера и пр. необходимого для работы оборудования.
Недостаток живого общения. Отсутствие корпоративов, праздников, чаепитий с коллегами.
Переработки в выходные и праздники чтобы получить более высокий доход.
Сложности с самоорганизацией.
Отсутствие физической активности.
Мнение уфимского работодателя
Так почему же несмотря на очевидную экономию работодатели в Башкирии и в целом, по стране пытаются вернуть своих сотрудников в офис. Усиливают контроль, устанавливают общие дни присутствия в офисе для всех сотрудников или просто отказываются от дистанционного формата.
На все наши вопросы ответил эксперт, владелец и руководитель крупной IT-компани Клим Яблонский:
— Гибкость в управление ресурсами, правда? Может под этим реально что-то другое скрывается, например банальная экономия? Относительные плюсы: снижение операционных расходов, например на аренду помещений и приобретение оборудования, некоторые еще умудряются сэкономить с оформлением сотрудников, появляются варианты.
Однозначно снижается индивидуальный и общий (командный) КПД. Сильно страдает коммуникация, как на уровне общности коллектива и взаимопонимания, так и во времени, она часто растягивается во времени, что негативно сказывается на общем результате.
Наличие отвлекающих факторов, например дети, родителю невозможно им отказать, дети в любом случае переключат внимание на себя и заметно/незаметно съедают рабочее время.
Существенно увеличивается время на администрирование, усложняется постановка и контроль задач, здесь можно долго дискутировать, но факт есть факт, реально практикующие операционные руководители это знают не понаслышке. Рабочий день фактически становиться не нормированным, либо как минимум выходит за рамки обычного рабочего дня.
Отсутствие даже формального контроля, просто присутствием коллег и тем более руководителей рядом, ведет к изменению поведения индивидуума в направлении, а кто сказал, что нельзя посмотреть сериал? Или видосик из домовой курилки, который знакомые пацаны прислали только что, ну и что, что полчаса времени ушло. А кто сказал, что нельзя чуток поиграть, всего пару часов, чуть-чуть же не считается? А кто сказал, что нельзя поспать пару часов, ну может не пару, я же потом сделаю, ну и что, что завтра, сделаю же, ну и что, что меня другие коллеги ждут, потому что пока я не сделаю, они свою часть работы тоже не могут сделать, это же их проблемы. А вообще почему я не могу просто съездить и забрать интернет-заказы сейчас, вечером же пробки будут, я днем съезжу.
Это к сожалению не фантазия, а суровая реальность, не всегда так, однако часто именно к этому всё начинает скатываться, пока окончательно не скатятся даже не осознают, потому, что критика этого сразу не приемлема, а ведь это определенное состояние, только доказать это в этом момент многим просто не возможно, потому, что сразу отрицание, критика этого становиться категорически не приемлемой, начинается поиск обоснований для собственной защитной реакции в виде категоричности и отрицания уже всего и из этого многим крайне тяжело вернуться. Причина проста, большинство просто к этому не готовы, удаленка требует самодисциплины и самоорганизации, тотальный тайм менеджмент, а главное ответственность, особенно, если это командная работа и от тебя зависит результат других.
При этом удаленка имеет место быть, ковидный период это доказал и в ряде случаев именно благодаря удаленке многие смогли продолжить работу и сохранить коллективы, а люди в этом случае не потеряли работу, положительный момент? Однозначно да. Бывают и другие ситуации, где удаленка тоже оправдана и часто единственно возможный вариант взаимодействия, однако и минусы удаленки существенные.
Относительная экономия на операционных расходах со временем может быть нивелирована в ноль с развалом любой команды. Живое взаимодействие особенно в командной, проектной, менторской работе чрезвычайно важно, отменить или заменить его пока невозможно, Живое общение в виде совместных обедов, прогулок в обеденное время, просто перерывов чтобы поболтать, с живыми, не поддельными эмоциями дают незаменимое взаимопонимание, дистанционно этого просто не получить. А для результата взаимопонимание коллег очень важно.
Выслушав мнения с разных сторон, можно сделать вывод, что тенденция к возвращению в офисы действительно есть, но при этом существуют работодатели и работники в Башкирии, для которых удаленка самый приемлемый вариант и ближайшее время она никуда не исчезнет. А тем, кто только хочет попробовать данный формат, совет, при выборе работодателя внимательно читайте отзывы тех, кто уже работает на него.