Ленивые сотрудники и ноль мотивации: удаленка в Башкирии не по нраву работодателям

Многие считают, что удаленка появилась совсем недавно, в период карантина, но это не совсем так. Идею о том, что сотрудникам можно работать дома предложил американец Джек Ниллес в 1972 году. Первые удаленщики в России появились, когда персональные компьютеры стали доступны. С 2000-х годов дизайнеры, сотрудники техподдержки и айтишники активно практикуют дистанционный формат. С развитием интернет-технологий возможностей для этого стало еще больше и сегодня работа на дому привычная форма труда.