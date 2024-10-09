mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 октября, 14:46

Published 9 октября, 14:46

Modified 9 октября, 14:48

Updated 9 октября, 14:48

Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу

Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу

9 октября 2024, 14:46
Фото: Сергей Савостьянов. ТАСС
В аэропорту имени Мустая Карима торжественно встретили почётную делегацию из Донецкой Народной Республики — отчитались в пресс-службе руководителя региона Радия Хабирова в среду, 9 октября.

Как гласит информация на сайте главы Башкирии, гостей из «нового региона», в составе делегации которых был и глава ДНР Денис Пушилин, встречал лично Хабиров. Визит в Уфу власти Донецкой Народной Республики нанесли, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Башкирии.

Кроме того, Пушилин собирается встретиться и переговорить с Хабировым в деловой обстановке, на повестке будет стоять укрепление сотрудничества между Республиками, гласит информация пресс-службы главы Башкортостана.

День Башкирии в Уфе: что, где, когда
Узнать подробнее

Напомним, праздник будет отмечаться в пятницу, 11 октября. Как сообщал Mkset, в эту дату в Республике объявили выходной. В канун праздника — четверг, 10 октября — рабочий день будет сокращён на один час.

С программой празднования также можно ознакомиться в обзорном материале, подготовленном Mkset.

Читайте также:
Хабиров поблагодарил за гостинцыПутин посмертно наградил уфимцаВещий сон об СВО лишил уфимца ₽1,5 млн
#Политика#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Украина#Чиновники#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Война#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Праздники#Туймазы#Кумертау#Спецоперация#СВО#Белебей#Мелеуз#Выходные#ДНР#Донецк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика