Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу

Как гласит информация на сайте главы Башкирии, гостей из «нового региона», в составе делегации которых был и глава ДНР Денис Пушилин, встречал лично Хабиров. Визит в Уфу власти Донецкой Народной Республики нанесли, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Башкирии.