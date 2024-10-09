Глава ДНР Пушилин прилетел праздновать в Уфу

Posted 9 октября, 14:46
Published 9 октября, 14:46
Modified 9 октября, 14:48
Updated 9 октября, 14:48
Как гласит информация на сайте главы Башкирии, гостей из «нового региона», в составе делегации которых был и глава ДНР Денис Пушилин, встречал лично Хабиров. Визит в Уфу власти Донецкой Народной Республики нанесли, чтобы принять участие в торжествах по случаю Дня Башкирии.
Кроме того, Пушилин собирается встретиться и переговорить с Хабировым в деловой обстановке, на повестке будет стоять укрепление сотрудничества между Республиками, гласит информация пресс-службы главы Башкортостана.
Напомним, праздник будет отмечаться в пятницу, 11 октября. Как сообщал Mkset, в эту дату в Республике объявили выходной. В канун праздника — четверг, 10 октября — рабочий день будет сокращён на один час.
С программой празднования также можно ознакомиться в обзорном материале, подготовленном Mkset.