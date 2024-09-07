В Башкирии байкер проверил на прочность легковушку

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Инцидент случился в субботу, 7 сентября, в Салавате. Судя по кадрам с места происшествия, которые публикуют местные Telegram-каналы, любитель двухколёсного транспорта неудачно завернул на прилегающую территорию и столкнулся с внедорожником «Фольксваген». Произошла авария на улице Островского — в районе перекрёстка с улицей Калинина.
Официальные ведомства информацию пока не комментировали. Как пишут очевидцы, водитель мотоцикла получил травмы — за ним приехала карета скорой помощи.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе поймали несколько малолетних байкеров-нарушителей. Краснеть за них в отделе полиции пришлось родителям.