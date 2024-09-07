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Posted Сегодня, 13:48

Published Сегодня, 13:48

Modified Сегодня, 13:50

Updated Сегодня, 13:50

В Башкирии байкер проверил на прочность легковушку

В Башкирии байкер проверил на прочность легковушку

7 сентября 2024, 13:48
Фото: соцсети
Подходящий к концу мотосезон-2024 отметился очередным ДТП, сообщают очевидцы.

Инцидент случился в субботу, 7 сентября, в Салавате. Судя по кадрам с места происшествия, которые публикуют местные Telegram-каналы, любитель двухколёсного транспорта неудачно завернул на прилегающую территорию и столкнулся с внедорожником «Фольксваген». Произошла авария на улице Островского — в районе перекрёстка с улицей Калинина.

Официальные ведомства информацию пока не комментировали. Как пишут очевидцы, водитель мотоцикла получил травмы — за ним приехала карета скорой помощи.

Видео: соцсети

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе поймали несколько малолетних байкеров-нарушителей. Краснеть за них в отделе полиции пришлось родителям.

Стыд и позор: уфимские гаишники добрались до родителей нарушителей
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