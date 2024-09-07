В Башкирии байкер проверил на прочность легковушку

Инцидент случился в субботу, 7 сентября, в Салавате. Судя по кадрам с места происшествия, которые публикуют местные Telegram-каналы, любитель двухколёсного транспорта неудачно завернул на прилегающую территорию и столкнулся с внедорожником «Фольксваген». Произошла авария на улице Островского — в районе перекрёстка с улицей Калинина.