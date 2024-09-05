Скандал на ₽2 млрд разгорелся в Башкирии



Обращаем внимание, что гражданин Мубинов выступал третейским судьей в споре между ФКП «Авангард» и сторонним истцом. При этом третейский суд был учрежден одной из структур самого Мубинова. И хотя истец отказался от иска, Мубинов рассмотрел дело и взыскал с ФКП «Авангард» третейский сбор, но почему-то — не в пользу одного из участников спора, а в пользу собственной организации — НОУ «Юридическая консультация». С тех пор на протяжении уже многих лет со стороны самого Мубинова и связанных с ним структур не прекращаются попытки завладеть деньгами оборонного предприятия. Учредителем и руководителем НИИП, которое сейчас выступает в роли истца, также является гражданин Мубинов.