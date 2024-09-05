Скандал на ₽2 млрд разгорелся в Башкирии

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
Пресс-служба Госкорпорации «Ростех» сделала открытое заявление по поводу появляющихся на лентах СМИ Башкирии новостей о требовании с ФКП «Авангард», который теперь является структурной частью государственной корпорации, порядка ₽2 млрд. Этот иск через арбитражный суд заявили представители «Научно-исследовательского института предпринимательства» (НИИП). В «Ростех» заявили, что финансовые претензии не имеют под собой обоснования, что неоднократно подтверждено судами, а также сообщают об интересных деталях личностей судебной тяжбы, которые могут перевести историю из финансовой плоскости в криминальную.
«Считаем, что требования „Научно-исследовательского института предпринимательства“ о выплате 2,2 млрд рублей не имеют под собой юридических оснований. Попытки взыскать эту сумму предпринимаются с 2011 года — сначала с ФКП „Авангард“, а теперь, после перехода предприятия под наше управление — с Госкорпорации Ростех. Эти претензии уже неоднократно получили оценку арбитражных судов, а также судов общей юрисдикции. Во всех судебных инстанциях в удовлетворении требований было отказано.
Обращаем внимание, что гражданин Мубинов выступал третейским судьей в споре между ФКП «Авангард» и сторонним истцом. При этом третейский суд был учрежден одной из структур самого Мубинова. И хотя истец отказался от иска, Мубинов рассмотрел дело и взыскал с ФКП «Авангард» третейский сбор, но почему-то — не в пользу одного из участников спора, а в пользу собственной организации — НОУ «Юридическая консультация». С тех пор на протяжении уже многих лет со стороны самого Мубинова и связанных с ним структур не прекращаются попытки завладеть деньгами оборонного предприятия. Учредителем и руководителем НИИП, которое сейчас выступает в роли истца, также является гражданин Мубинов.
Считаем исковые требования незаконными и полагаем, что дальше этот поражающий наглостью сюжет должен рассматриваться в уголовно-правовой плоскости».
В своем коммюнике пресс-служба заявила, что Ростех будет добиваться возбуждения уголовного дела по факту попыток завладения деньгами оборонного завода «Авангард» в Башкирии.
Стерлитамакский завод «Авангард» относится к поколению предприятий, построенных и введенных в действие в годы Великой Отечественной войны. Днем образования завода принято считать 23 февраля 1943 года. Тогда была выпущена и отправлена на фронт первая партия пороховых зарядов для легендарных систем бесствольной реактивной артиллерии «Катюша». В «Авангард» включили в Федеральную целевую программу «Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса».