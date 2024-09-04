Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
Как отчитался руководитель ведомства, в профилактических мероприятиях принял участие и он сам. Рейды были направлены на большегрузы, перевозящие полезные ископаемые.
Недобросовестные организации нередко прибегают к тому, чтобы скрывать государственные номера — нужно это, чтобы избегать штрафов за перевес, попадая на камеры ГАИ.
— Перевес повышает нагрузку на дорожную сеть, что может привести к разрушению дорожного полотна. Всю информацию мы направим в правоохранительные органы для принятия мер реагирования, — написал Фазылов.
Отметим, что перевозчики приловчились ко множеству способов того, как можно избежать ответственности за нарушения. Так, помимо использования заглушек, водители фур иногда ездят в парах — впереди едет транспортное средство, ничего не нарушающее, закрывая собой «соседа» в перевесом так, чтобы камера не могла зафиксировать госномер.
Ранее Mkset рассказывал о том, что летом Госдума приняла законопроект по борьбе с соответствующими нарушениями.