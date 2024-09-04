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Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии

Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии

4 сентября 2024, 17:11
Фото: 1MI
Под Уфой провели рейды против недобросовестных перевозчиков полезных ископаемых, сообщил в соцсетях глава Минэкологии региона Нияз Фазылов.

Как отчитался руководитель ведомства, в профилактических мероприятиях принял участие и он сам. Рейды были направлены на большегрузы, перевозящие полезные ископаемые.

Недобросовестные организации нередко прибегают к тому, чтобы скрывать государственные номера — нужно это, чтобы избегать штрафов за перевес, попадая на камеры ГАИ.

— Перевес повышает нагрузку на дорожную сеть, что может привести к разрушению дорожного полотна. Всю информацию мы направим в правоохранительные органы для принятия мер реагирования, — написал Фазылов.

Отметим, что перевозчики приловчились ко множеству способов того, как можно избежать ответственности за нарушения. Так, помимо использования заглушек, водители фур иногда ездят в парах — впереди едет транспортное средство, ничего не нарушающее, закрывая собой «соседа» в перевесом так, чтобы камера не могла зафиксировать госномер.

Видео: Нияз Фазылов / Telegram

Ранее Mkset рассказывал о том, что летом Госдума приняла законопроект по борьбе с соответствующими нарушениями.

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