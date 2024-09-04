Чиновник взял с поличным преступников в Башкирии

Отметим, что перевозчики приловчились ко множеству способов того, как можно избежать ответственности за нарушения. Так, помимо использования заглушек, водители фур иногда ездят в парах — впереди едет транспортное средство, ничего не нарушающее, закрывая собой «соседа» в перевесом так, чтобы камера не могла зафиксировать госномер.