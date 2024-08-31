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Published Сегодня, 07:29

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Updated Сегодня, 08:11

В Башкирии из горящего ТЦ эвакуировали 80 человек

В Башкирии из горящего ТЦ эвакуировали 80 человек

31 августа 2024, 07:29
Фото: МЧС
МЧС сообщили Mkset подробности пожара на рынке в Салавате.

Напомним, утром 31 августа в Салавате произошёл пожар в здании ТЦ «Аструм». Очевидцы в соцсетях писали о том, что пламя охватило склад магазина «М.Видео». Спасатели подтвердили, что огонь разгорелся в одном из складских помещений, не называя компанию-эксплуатанта.

По данным МЧС, после срабатывания пожарной тревоги из здания эвакуировали 80 человек, среди них — 12 несовершеннолетних. Информации о пострадавших в инциденте на момент публикации нет.

— Огнеборцы МЧС России принимают все необходимые меры для недопущения распространения огня на соседние помещения. К тушению также привлечены пожарные «Газпром нефтехим Салават», — сообщили в МЧС
Видео: МЧС

В башкортостанской прокуратуре также сообщили, что ведомство взяло на контроль проверку по факту инцидента.

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