В Башкирии из горящего ТЦ эвакуировали 80 человек

Напомним, утром 31 августа в Салавате произошёл пожар в здании ТЦ «Аструм». Очевидцы в соцсетях писали о том, что пламя охватило склад магазина «М.Видео». Спасатели подтвердили, что огонь разгорелся в одном из складских помещений, не называя компанию-эксплуатанта.