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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Огонь поглощает рынок в Башкирии

Огонь поглощает рынок в Башкирии

31 августа 2024, 10:42
Фото: МЧС
ЧП в Салавате продолжает усугубляться.

Площадь пожара в торговом центре «Аструм» в Салавате достигла 500 кв. м. Об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан. Напомним, пламя объяла склад с электротехникой в ТЦ в воскресенье, 31 августа. Ранее из горящего торгового объекта эвакуировали 80 человек, среди которых было двенадцать детей. Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.

Как отмечают спасатели, сейчас на месте работает уже 41 пожарный. Несмотря на то, что объятая пламенем площадь увеличивается, в оперативных службах отмечают — сил и средств для ликвидации огня у спасателей на месте достаточно.

Видео: соцсети

В соцсетях местные жители пишут, что на той же улице, где располагается ТЦ, произошло ДТП. Пользователи пишут, что эту часть города «будто прокляли».

Фото: соцсети
В Башкирии из горящего ТЦ эвакуировали 80 человек
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#Происшествия#Видео#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Инциденты
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