Огонь поглощает рынок в Башкирии

Площадь пожара в торговом центре «Аструм» в Салавате достигла 500 кв. м. Об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан. Напомним, пламя объяла склад с электротехникой в ТЦ в воскресенье, 31 августа. Ранее из горящего торгового объекта эвакуировали 80 человек, среди которых было двенадцать детей. Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.