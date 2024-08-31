Огонь поглощает рынок в Башкирии

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Площадь пожара в торговом центре «Аструм» в Салавате достигла 500 кв. м. Об этом сообщает МЧС по Республике Башкортостан. Напомним, пламя объяла склад с электротехникой в ТЦ в воскресенье, 31 августа. Ранее из горящего торгового объекта эвакуировали 80 человек, среди которых было двенадцать детей. Прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.
Как отмечают спасатели, сейчас на месте работает уже 41 пожарный. Несмотря на то, что объятая пламенем площадь увеличивается, в оперативных службах отмечают — сил и средств для ликвидации огня у спасателей на месте достаточно.
В соцсетях местные жители пишут, что на той же улице, где располагается ТЦ, произошло ДТП. Пользователи пишут, что эту часть города «будто прокляли».