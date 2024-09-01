«Все думали, что учебная тревога»: очевидцы о крупном пожаре на рынке в Башкирии

Напомним, в субботу утром, 31 августа, пламя охватило ТЦ «Аструм» на улице Уфимской. Из здания тогда эвакуировали 80 человек. Огонь объял склад с техникой магазина «М.Видео» и стал крайне быстро распространяться, для ликвидации горения спасатели привлекли вертолёт. Полностью потушить пламя удалось лишь в восьмом часу вечера.