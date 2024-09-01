«Все думали, что учебная тревога»: очевидцы о крупном пожаре на рынке в Башкирии

Posted Сегодня, 04:42
Published Сегодня, 04:42
Modified Сегодня, 04:44
Updated Сегодня, 04:44
Напомним, в субботу утром, 31 августа, пламя охватило ТЦ «Аструм» на улице Уфимской. Из здания тогда эвакуировали 80 человек. Огонь объял склад с техникой магазина «М.Видео» и стал крайне быстро распространяться, для ликвидации горения спасатели привлекли вертолёт. Полностью потушить пламя удалось лишь в восьмом часу вечера.
Сейчас сотрудники оперативных служб проводят разбор конструкций на крыше — в здании ранее частично обрушилась кровля.
В соцсетях между тем появляются рассказы очевидцев, оказавшихся в ТЦ в момент пожара. Их публикуют местные Telegram-каналы и сообщества Vk.
— Мы были внутри, но услышав просьбу об эвакуации решили, что это учебная тревога. Да и дым со склада сначала повалил, а потом как-будто прекратился. И вот результат — минут через десять горело всё открытым огнём, — рассказала Светлана Л.
Руководитель салаватской администрации Артур Рундау у себя в соцсетях упомянул, что некоторые горожане — очевидцы пожара приносили спасателям воду и выпечку.