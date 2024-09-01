mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:42

Published Сегодня, 04:42

Modified Сегодня, 04:44

Updated Сегодня, 04:44

В Башкирии разбирают сгоревший рынок

«Все думали, что учебная тревога»: очевидцы о крупном пожаре на рынке в Башкирии

1 сентября 2024, 04:42
Фото: ГК РБ по ЧС

В Башкирии разбирают сгоревший рынок

В Салавате работают над устранением последствий ЧП в торговом центре, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, в субботу утром, 31 августа, пламя охватило ТЦ «Аструм» на улице Уфимской. Из здания тогда эвакуировали 80 человек. Огонь объял склад с техникой магазина «М.Видео» и стал крайне быстро распространяться, для ликвидации горения спасатели привлекли вертолёт. Полностью потушить пламя удалось лишь в восьмом часу вечера.

Сейчас сотрудники оперативных служб проводят разбор конструкций на крыше — в здании ранее частично обрушилась кровля.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

В соцсетях между тем появляются рассказы очевидцев, оказавшихся в ТЦ в момент пожара. Их публикуют местные Telegram-каналы и сообщества Vk.

— Мы были внутри, но услышав просьбу об эвакуации решили, что это учебная тревога. Да и дым со склада сначала повалил, а потом как-будто прекратился. И вот результат — минут через десять горело всё открытым огнём, — рассказала Светлана Л.
Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Руководитель салаватской администрации Артур Рундау у себя в соцсетях упомянул, что некоторые горожане — очевидцы пожара приносили спасателям воду и выпечку.

В горящем рынке обрушилась крыша
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии из горящего ТЦ эвакуировали 80 человекВ Башкирии загорелся торговый центрОгонь поглощает рынок в Башкирии
#Происшествия#Уфа#Пожар#Башкортостан#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спасатели#Салават#Торговый центр#Инциденты#ТЦ#Пожар в ТЦ "Аструм" в Салавате
Подпишитесь
Цены на букеты взлетели в Уфе перед 1 сентября
31 августа, 05:51
Уфимцы остались без лекарства — вмешался СК
31 августа, 05:00
Большегруз перевернулся в Башкирии
31 августа, 04:53
Видео. Семья медведей растрогала жителей Башкирии
31 августа, 09:00
Уфа отправила послание в будущее
31 августа, 09:48
Пьяные покупатели устроили погром в магазине в Башкирии
31 августа, 04:28