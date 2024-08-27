Уфимские врачи ушли на СВО

Проводу медиков состоялись в Уфе во вторник, 27 августа. В Луганскую Народную Республику из Башкирии отправились сотрудники Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. Это уже не первый медицинский десант учреждения, высаживающийся в ЛНР для оказания помощи коллегам.