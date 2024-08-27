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Published Сегодня, 10:20

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Уфимские врачи ушли на СВО

Уфимские врачи ушли на СВО

27 августа 2024, 10:20
Фото: Мурад Авзалов
Про отважное решение своих коллег помогать пострадавшим на линии фронта сообщил главный врач ГБУЗ РКБ им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов.

Проводу медиков состоялись в Уфе во вторник, 27 августа. В Луганскую Народную Республику из Башкирии отправились сотрудники Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. Это уже не первый медицинский десант учреждения, высаживающийся в ЛНР для оказания помощи коллегам.

В бригаду из 24 медиков входят специалисты как широкого, так и узкого профиля: рентгенолог, врач функциональной диагностики, офтальмолог, педиатр, рентгенолаборант. Им предстоит работать в городе Красный Луч в ЛНР. Вместе с собой уфимские медики везут на СВО гуманитарную помощь — расходные материалы для работы. Коллеги желают отважным медикам легких дежурств и скорейшего благополучного возвращения.

— Возвращайтесь живыми и невредимыми, мы вас ждем! — пишут медикам в соцсетях.

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Напомним, ранее Mkset сообщал о том, как доброволец Кедр из Башкирии получил напутствие от Президента России Владимира Путина перед отправкой в зону боевых действий.

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