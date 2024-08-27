Уфимские врачи ушли на СВО

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Проводу медиков состоялись в Уфе во вторник, 27 августа. В Луганскую Народную Республику из Башкирии отправились сотрудники Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова. Это уже не первый медицинский десант учреждения, высаживающийся в ЛНР для оказания помощи коллегам.
В бригаду из 24 медиков входят специалисты как широкого, так и узкого профиля: рентгенолог, врач функциональной диагностики, офтальмолог, педиатр, рентгенолаборант. Им предстоит работать в городе Красный Луч в ЛНР. Вместе с собой уфимские медики везут на СВО гуманитарную помощь — расходные материалы для работы. Коллеги желают отважным медикам легких дежурств и скорейшего благополучного возвращения.
— Возвращайтесь живыми и невредимыми, мы вас ждем! — пишут медикам в соцсетях.
Напомним, ранее Mkset сообщал о том, как доброволец Кедр из Башкирии получил напутствие от Президента России Владимира Путина перед отправкой в зону боевых действий.