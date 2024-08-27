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В Уфе задержали главного инспектора по маломерным судам

В Уфе задержали главного инспектора по маломерным судам

27 августа 2024, 10:02
Фото: МСУТ СК России
Руководитель ГИМС попался на взятке за права на катер, сообщает МСУТ СК России.

Согласно официальным данным, в отношении высокопоставленного сотрудника Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан возбуждено два уголовных дела. Первое — за получение взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а второе — за превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как утверждает следствие, в 2023 году подозреваемый через посредника получил деньги за незаконные действия, которые позволили одному из граждан получить удостоверение на право управления маломерным судном и гидроциклом без необходимой аттестации. Вместо того чтобы проходить все этапы проверки теоретических знаний и практических навыков, этот человек был выведен на «положительный» результат благодаря указанию начальника ГИМС своему подчиненному.

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Человек, не имеющий даже базовых знаний о безопасном управлении речным транспортом, получает удостоверение. Это всё стало возможным только благодаря коррупционной схеме, которая была выявлена сотрудниками ОЭБиПК Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.

Сейчас проводятся обыски и допросы, чтобы выяснить все обстоятельства дела и установить других возможных участников этой преступной схемы. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Видео: МСУТ СК России
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