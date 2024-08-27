В Уфе задержали главного инспектора по маломерным судам

Как утверждает следствие, в 2023 году подозреваемый через посредника получил деньги за незаконные действия, которые позволили одному из граждан получить удостоверение на право управления маломерным судном и гидроциклом без необходимой аттестации. Вместо того чтобы проходить все этапы проверки теоретических знаний и практических навыков, этот человек был выведен на «положительный» результат благодаря указанию начальника ГИМС своему подчиненному.