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Posted Сегодня, 10:04

Published Сегодня, 10:04

Modified Сегодня, 10:06

Updated Сегодня, 10:06

В Башкирии потеплеет до +26°С

Погода в Башкирии кардинально изменится

27 августа 2024, 10:04

В Башкирии потеплеет до +26°С

На смену непогожему августе в регион приходит аномалия, следует из прогноза синоптиков.

Погода в Башкирии и Уфе меняется день ото дня. Так, если в долгосрочном прогнозе синоптиков конец августа значится умеренным бабьим летом, то теперь в прогнозе погоды на день можно увидеть всё большие и большие значения температуры воздуха.

По прогнозу Башгидромета, в среду, 28 августа, погода в Башкирии и Уфе будет напоминать обычный летний день. При этом, с достаточно аномальными температурами. Так, днем в среду воздух в регионе прогреется до +26°С. Это существенно выше, чем прогнозировали синоптики раньше, и не может не радовать.

Также известно, что день в Башкирии и Уфе выдастся сухим и солнечным, без сильных порывов ветра. Значительных осадков синоптики не ждут — зонтики и теплые кофты в среду можно оставить дома. Узнать о том, какие капризы природы прогнозируют синоптики в сентябре, можно в материале ниже.

Бабье лето в Башкирии или ранняя пасмурная осень — смотрим прогноз погоды
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