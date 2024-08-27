Погода в Башкирии кардинально изменится

По прогнозу Башгидромета, в среду, 28 августа, погода в Башкирии и Уфе будет напоминать обычный летний день. При этом, с достаточно аномальными температурами. Так, днем в среду воздух в регионе прогреется до +26°С. Это существенно выше, чем прогнозировали синоптики раньше, и не может не радовать.