Погода в Башкирии кардинально изменится

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Погода в Башкирии и Уфе меняется день ото дня. Так, если в долгосрочном прогнозе синоптиков конец августа значится умеренным бабьим летом, то теперь в прогнозе погоды на день можно увидеть всё большие и большие значения температуры воздуха.
По прогнозу Башгидромета, в среду, 28 августа, погода в Башкирии и Уфе будет напоминать обычный летний день. При этом, с достаточно аномальными температурами. Так, днем в среду воздух в регионе прогреется до +26°С. Это существенно выше, чем прогнозировали синоптики раньше, и не может не радовать.
Также известно, что день в Башкирии и Уфе выдастся сухим и солнечным, без сильных порывов ветра. Значительных осадков синоптики не ждут — зонтики и теплые кофты в среду можно оставить дома. Узнать о том, какие капризы природы прогнозируют синоптики в сентябре, можно в материале ниже.