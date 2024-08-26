Парад планет пройдет над Башкирией

Парад планет анонсирован на среду, 28 августа. Парад планет в 2024, который украсит летнее рассветное небо, астрономы называют Большим, или Великим. Так отмечают те парады планет, в которых участвуют более четырех объектов. В конце августа в параде планет будут участвовать шесть планет и Луна.



Парад планет над Башкирией начнется после 23 часов по местному времени во вторник, 27 августа. К этому часу свое место на небосклоне первым займет Нептун. Тут же присоединится Сатурн. Если начать наблюдение за парадом планет ночью, то рекомендовано использовать телескоп. За Нептуном и Сатурном постепенно в одну линию выстроятся Уран, Юпитер, Марс и спутник Земли — Луна. Ближе к утру станет виден Меркурий. Невооруженным глазом парад планет в Башкирии лучшего всего наблюдать вдали от источников светового загрязнения и ближе к рассвету, четырем часам утра.