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Posted Сегодня, 12:12

Published Сегодня, 12:12

Modified Сегодня, 12:14

Updated Сегодня, 12:14

Парад планет пройдет над Башкирией

Парад планет пройдет над Башкирией

26 августа 2024, 12:12
Фото: 1MI
Удивительное небесное шоу можно будет увидеть над головой на рассвете в среду, 28 августа, сообщает уфимский планетарий.

Парад планет анонсирован на среду, 28 августа. Парад планет в 2024, который украсит летнее рассветное небо, астрономы называют Большим, или Великим. Так отмечают те парады планет, в которых участвуют более четырех объектов. В конце августа в параде планет будут участвовать шесть планет и Луна.

Парад планет над Башкирией начнется после 23 часов по местному времени во вторник, 27 августа. К этому часу свое место на небосклоне первым займет Нептун. Тут же присоединится Сатурн. Если начать наблюдение за парадом планет ночью, то рекомендовано использовать телескоп. За Нептуном и Сатурном постепенно в одну линию выстроятся Уран, Юпитер, Марс и спутник Земли — Луна. Ближе к утру станет виден Меркурий. Невооруженным глазом парад планет в Башкирии лучшего всего наблюдать вдали от источников светового загрязнения и ближе к рассвету, четырем часам утра.

Несмотря на то, что в параде примут участие семь небесных тел, астрономы называют его условно «парадом» и условно «большим», так как цепочка займет сектор в 90 градусов небосклона. Это почти в трое больше «классического» парада планет.

Увидят ли уфимцы парад планет
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