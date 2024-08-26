В Уфе задержан подозреваемый в зверском убийстве знакомой

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Вечером, 5 августа 2024 года, в одной из квартир на улице Воинов Интернационалистов была обнаружена 36-летняя женщина без признаков жизни.
Сразу после получения сообщения о трагедии сотрудники Отдела полиции №6 начали оперативные мероприятия. Первым шагом стало допрос свидетелей и изучение записей с камер видеонаблюдения, установленных в районе происшествия. Эти действия позволили быстро установить личность подозреваемого — им оказался 34-летний ранее судимый житель Уфы.
По версии следствия, между мужчиной и жертвой возник конфликт во время распития спиртных напитков. Знакомство пары началось на улице — после непринужденной беседы женщина пригласила мужчину к себе домой. Однако праздничное настроение вскоре сменилось ссорой.
В ходе конфликта злоумышленник схватил кухонный нож и нанес множественные удары в шею своей знакомой. Женщина попыталась сбежать к выходу, но не успела — мужчина остановил её в коридоре и продолжил наносить удары, а затем задушил руками. После того как убедился, что жертва мертва, он покинул место преступления.
Тревогу забил отец погибшей, который пришел к дочери и обнаружил её тело. Обеспокоенный состоянием дел он немедленно обратился в полицию. Спустя некоторое время полицейские смогли задержать подозреваемого и доставить его для дачи показаний.
Следственный комитет России по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту убийства (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На данный момент обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а следователи продолжают собирать доказательства для окончательного завершения расследования.