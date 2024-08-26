В Уфе задержан подозреваемый в зверском убийстве знакомой

В ходе конфликта злоумышленник схватил кухонный нож и нанес множественные удары в шею своей знакомой. Женщина попыталась сбежать к выходу, но не успела — мужчина остановил её в коридоре и продолжил наносить удары, а затем задушил руками. После того как убедился, что жертва мертва, он покинул место преступления.