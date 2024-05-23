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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Увидят ли уфимцы парад планет

Увидят ли уфимцы парад планет

23 мая 2024, 04:12
Фото: Изображение Midjourney
В Уфимском планетарии сообщили, смогут ли жители столицы Башкирии увидеть «парад планет» на небе.

По словам астрономов, из-за Солнца этого явления видно не будет. Поскольку планеты находятся рядом со звездой, наблюдать их с Земли было бы возможно только днем — таким образом, небесные тела потеряются в свете Солнца.

Тем не менее, за час до восхода на небе в течение непродолжительного времени можно будет заметить Сатурн, рассказали в планетарии.

Фото: Уфимский планетарий

Астрономы также подчеркнули, что такого понятия как «парад планет» в науке не существует, однако «в народе» им, как правило, обозначают явление, при котором планеты выстраиваются в ряд с диапазоном примерно 20-30 градусов от Солнца.

Напомним, «парад» небесных тел Солнечной системы ожидается 3 июня.

Ранее в Башкирии наблюдалось «Северное сияние» — из-за магнитных бурь небо над регионом окрасилось в яркие зеленые и фиолетовые оттенки. Жители республики массово делились фотографиями удивительного природного явления в соцсетях. Фотограф снял завораживающий «таймлапс», соединив почти тысячу снимков в фильм.

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#Общество#Башкортостан#Новости Башкирии#Планетарий#Планеты#Небесные явления#Парад планет
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