Уфимцы увидят самое маленькое Солнце

Солнце достигнет своего наименьшего размера в пятницу, 5 июля. В этот день Земля встанет на самую удаленную точку своей орбиты, в связи с этим Солнце при обзоре с Земли будет казаться наименьшим по размеру диском. Данную точку, при прохождении которой Земля находится на расстоянии порядка 152 млн км от Солнца, называют Афелий.