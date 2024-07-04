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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Уфимцы увидят самое маленькое Солнце

Уфимцы увидят самое маленькое Солнце

4 июля 2024, 15:11
Фото: Изображение Midjourney
О том, как изменятся размеры небесного светила рассказали в Уфимском Планетарии.

Солнце достигнет своего наименьшего размера в пятницу, 5 июля. В этот день Земля встанет на самую удаленную точку своей орбиты, в связи с этим Солнце при обзоре с Земли будет казаться наименьшим по размеру диском. Данную точку, при прохождении которой Земля находится на расстоянии порядка 152 млн км от Солнца, называют Афелий.

Как сообщили в Планетарии, разницу в размерах Солнца будет непросто невооруженным глазом. Это связано с тем, что размер небесного светила при наблюдении за ним с Земли меняется планомерно в течение года.

Напомним, ранее жители республики стали свидетелями звездопада. В конце июня в небе над Башкирией пронесся метеор-болид. Полет космического тела мгновенно приковал к себе всеобщее внимание, а некоторые пользователи и вовсе поделились теориями о том, что в республику прибыло НЛО.

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