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Семейная пара сгорела в своем доме в Башкирии

Семейная пара сгорела в своем доме в Башкирии

18 августа 2024, 06:18
Фото: МЧС РБ
Горящий погреб стал западней для супружеской пары, сообщает МЧС РБ.

В частном доме в деревне Кумалак Янаульского района Республики Башкортостан супружеская пара утепляла стены в погребе монтажной пеной в воскресенье, 18 августа. После нанесения пены они решили просушить ее строительным феном, из-за чего произошла резкая вспышка пламени.

— При эвакуации 50-летний мужчина получил ожоги I, II степени лица, левого плеча и обеих ягодиц, а его 47-летняя супруга — ожоги I, II степени обеих кистей и обеих голеней, — сообщает МЧС Башкирии.

Горение залили водой из ведра. Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Пожарные МЧС России по прибытии пролили место горения водой для предотвращения возгорания. Расследование пожара проводит дознаватель МЧС России.

Фото: МЧС РБ
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