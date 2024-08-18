Семейная пара сгорела в своем доме в Башкирии

В частном доме в деревне Кумалак Янаульского района Республики Башкортостан супружеская пара утепляла стены в погребе монтажной пеной в воскресенье, 18 августа. После нанесения пены они решили просушить ее строительным феном, из-за чего произошла резкая вспышка пламени.