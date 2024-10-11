Достопримечательности

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Октябрь
Самолет в Абхазию хотят запустить в Уфе
11 октября, 04:37
«Лишние деньги появились?» Уфимцы оценили новую колоннаду
11 октября, 04:04
Дешево и заграницу: куда полететь из Уфы отдыхать с бюджетом в ₽50 000
7 октября, 01:28
Сентябрь
В Уфе появится новая достопримечательность
16 сентября, 05:21
Август
Банкир из Москвы пешком дошел до Уфы
18 августа, 07:07
Июнь
Уфа в легендах и преданиях: национальный колорит и история в новом маршруте
18 июня, 10:28
Тропа здоровья: прогуляемся по липовым аллеям с #Кудабежать
18 июня, 09:17
Тайные тропы и лесные чащи: #Кудабежать подготовил велоквест на окраине Уфы
18 июня, 08:23
Живописный лес, окутанный мистической легендой: гуляем по тропе здоровья в Уфе
18 июня, 06:43
От ипподрома до православного храма: продолжительный веломаршрут от #Кудабежать
14 июня, 12:44
Непарадная Уфа: маршрут по памятным сооружениям вдали от центра
14 июня, 12:23
Уфа театральная: самый культурный веломаршрут по Уфе построен
14 июня, 12:16
Жемчужины архитектуры: маршрут по Уфе вдали от исторического центра с #Кудабежать
14 июня, 12:08
От театра кукол до цирка: куда отправиться на севере Уфы с #Кудабежать
14 июня, 11:57
Окно в Уфу: все лучшее в одном маршруте по центру башкирской столицы от #Кудабежать
14 июня, 11:51
Прогулка для жаждущих духовной пищи: с новым маршрутом #Кудабежать
3 июня, 10:29
Май
От Салавата Юлаева до Владимира Ленина: #Кудабежать предлагает небольшой спринт
28 мая, 13:01
Тихие зеленые уголки в историческом центре: #Кудабежать объединили лучшие парки
27 мая, 19:17
Лес посреди каменных джунглей. Маршрут «Природный» — отличное место для прогулок
24 мая, 05:48
Вдали от центра, но не на периферии истории: архитектурное наследие советской эпохи
21 мая, 18:46

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