mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Уфимкам платят за беременность ₽565 000

Уфимкам платят за беременность ₽565 000

18 августа 2024, 06:48
Фото: 1MI
Размеры пособий для будущих матерей озвучили в региональном отделении СФР.

В январе–июле 2024 года Социальный фонд России выплатил беременным женщинам из Башкирии ₽1,86 млрд. Выплаты по беременности перед родами получили 11 197 рожениц. Также озвучены размеры пособий по родам и продолжительность отпуска перед появлением ребенка на свет.

Так, минимальный размер пособия по беременности и родам в Башкирии составил ₽101 000, максимальный почти в шесть раз больше — ₽565 000. Размер выплаты не зависит от рабочего стажа будущей матери, здесь важна зарплата за два годов до ухода в декрет. Продолжительность декретного отпуска по беременности и родам в Башкирии составляет от 140 до 194 дней. Его длительность зависит от течения беременности и числа вынашиваемых детей.

Напомним, ранее стало известно, что школьникам и студентам в Башкирии будут показывать антиабортный фильм.

Антиабортный фильм покажут школьникам Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Семейная пара сгорела в своем доме в БашкирииБабулю-байкера оштрафовали из-за роликаСтали известны даты школьных каникул в новом учебном году в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Украина#Новости Башкирии#Новости Уфы#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Курск#Курская область
Подпишитесь
Эскорт и элитная выпивка: что просят звезды шоу на День города в Уфе
Сегодня, 04:38
Семейная пара сгорела в своем доме в Башкирии
Сегодня, 06:18
Дама погуляла с собачкой на ₽95 000
Сегодня, 06:04
«Ночь кино» в Уфе объединит три площадки
Сегодня, 05:34
Цены на отдых в Башкирии могут взлететь
Сегодня, 03:43