Уфимкам платят за беременность ₽565 000

В январе–июле 2024 года Социальный фонд России выплатил беременным женщинам из Башкирии ₽1,86 млрд. Выплаты по беременности перед родами получили 11 197 рожениц. Также озвучены размеры пособий по родам и продолжительность отпуска перед появлением ребенка на свет.



Так, минимальный размер пособия по беременности и родам в Башкирии составил ₽101 000, максимальный почти в шесть раз больше — ₽565 000. Размер выплаты не зависит от рабочего стажа будущей матери, здесь важна зарплата за два годов до ухода в декрет. Продолжительность декретного отпуска по беременности и родам в Башкирии составляет от 140 до 194 дней. Его длительность зависит от течения беременности и числа вынашиваемых детей.



Напомним, ранее стало известно, что школьникам и студентам в Башкирии будут показывать антиабортный фильм.