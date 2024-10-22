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Индия

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Октябрь
Субмарина «Уфа» пришвартовалась в Индии
22 октября, 17:48
Август
Банкир из Москвы пешком дошел до Уфы
18 августа, 07:07
Июль
Глава Счетной Палаты приедет в Башкирию после беседы с Путиным
25 июля, 09:22
В Уфе поставили необычные объявления
На несанкционированных пляжах города монтируют аншлаги о запрете купания на английском языке, сообщает Управление гражданской защиты Уфы.
23 июля, 07:55
Июнь
Университет отчислит 15 подравшихся студентов в Уфе
25 июня, 10:05
Три человека едва не погибли в Башкирии за час
14 июня, 18:41
Индийца спасали в Уфе
Уроженец долины Ганга не смог совладать с буйными водами реки Белой в районе Кооперативной поляны.
12 июня, 05:19

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