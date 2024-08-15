Седло Салавата Юлаева увезли в Абу-Даби

Седло Салавата Юлаева уже давно стало символом национального достояния Республики Башкортостан. В 2023 году оно стало центральным экспонатом на Международном фестивале «Башкорт аты», где привлекло внимание многочисленных посетителей. По легенде, это седло было передано в Национальный музей Республики старожилами деревни Калмакларово еще в 1925 году.