Седло Салавата Юлаева увезли в Абу-Даби

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Башкортостан готовит удивительное культурное представление на Международной выставке охоты и конного спорта, которая пройдет с 31 августа по 8 сентября 2024 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. В этом году особое внимание будет уделено выдающемуся экспонату — исторической копии седла знаменитого башкирского героя Салавата Юлаева.
По словам Айнура Ишмухаметова, директора благотворительного фонда «Ирандык», выставка станет уникальной возможностью представить традиции башкирского коневодства на международной арене. В рамках экспозиции планируется демонстрация современного башкирского седла ручной работы, которое также будет представлено широкой публике. Особый акцент сделан на мастер-классе по изготовлению современных сёдел — это даст возможность гостям выставки узнать секреты этого ремесла.
Седло Салавата Юлаева уже давно стало символом национального достояния Республики Башкортостан. В 2023 году оно стало центральным экспонатом на Международном фестивале «Башкорт аты», где привлекло внимание многочисленных посетителей. По легенде, это седло было передано в Национальный музей Республики старожилами деревни Калмакларово еще в 1925 году.