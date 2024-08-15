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Седло Салавата Юлаева увезли в Абу-Даби

Седло Салавата Юлаева увезли в Абу-Даби

15 августа 2024, 05:56
Фото: 1MI
Уникальное седло, овеянное легендами и историей, покидает пределы Республики, сообщает директор благотворительного фонда «Ирандык» Айнур Ишмухаметов.

Башкортостан готовит удивительное культурное представление на Международной выставке охоты и конного спорта, которая пройдет с 31 августа по 8 сентября 2024 года в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. В этом году особое внимание будет уделено выдающемуся экспонату — исторической копии седла знаменитого башкирского героя Салавата Юлаева.

Фото: Национальный музей РБ

По словам Айнура Ишмухаметова, директора благотворительного фонда «Ирандык», выставка станет уникальной возможностью представить традиции башкирского коневодства на международной арене. В рамках экспозиции планируется демонстрация современного башкирского седла ручной работы, которое также будет представлено широкой публике. Особый акцент сделан на мастер-классе по изготовлению современных сёдел — это даст возможность гостям выставки узнать секреты этого ремесла.

Седло Салавата Юлаева уже давно стало символом национального достояния Республики Башкортостан. В 2023 году оно стало центральным экспонатом на Международном фестивале «Башкорт аты», где привлекло внимание многочисленных посетителей. По легенде, это седло было передано в Национальный музей Республики старожилами деревни Калмакларово еще в 1925 году.

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