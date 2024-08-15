Дорогу XIX века восстановили в Уфе

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В Уфе, после сильных ливней, размыло булыжную мостовую по ул. Трактовая — объект культурного наследия XIX века. О невозможности проезда по улице местные жители сообщили в соцсетях 1 августа 2024 года. Сообщение было зафиксировано системами ЦУР Башкортостана, и администрация района взяла его на контроль.
Уже на следующий день, 2 августа, специалисты коммунального хозяйства и благоустройства восстановили булыжную мостовую.
Аналогичный инцидент произошел в Белорецке, где жители пожаловались в соцсетях на участок дороги по ул. Точисского, 34, который был поврежден после аварии на теплотрассе. Авария произошла 28 декабря 2023 года, и ремонтные работы на теплотрассе были завершены специалистами «Белорецких тепловых сетей». Оставалось только восстановить асфальт, что было сделано 8 августа.