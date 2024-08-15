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Дорогу XIX века восстановили в Уфе

Дорогу XIX века восстановили в Уфе

15 августа 2024, 05:26
Фото: mkset.ru
Жители Башкирии убедились, что жалобы в соцсетях могут решать проблемы, сообщает ЦУР Башкортостана.

В Уфе, после сильных ливней, размыло булыжную мостовую по ул. Трактовая — объект культурного наследия XIX века. О невозможности проезда по улице местные жители сообщили в соцсетях 1 августа 2024 года. Сообщение было зафиксировано системами ЦУР Башкортостана, и администрация района взяла его на контроль.

Уже на следующий день, 2 августа, специалисты коммунального хозяйства и благоустройства восстановили булыжную мостовую.

Аналогичный инцидент произошел в Белорецке, где жители пожаловались в соцсетях на участок дороги по ул. Точисского, 34, который был поврежден после аварии на теплотрассе. Авария произошла 28 декабря 2023 года, и ремонтные работы на теплотрассе были завершены специалистами «Белорецких тепловых сетей». Оставалось только восстановить асфальт, что было сделано 8 августа.

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