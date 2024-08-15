Дорогу XIX века восстановили в Уфе

Аналогичный инцидент произошел в Белорецке, где жители пожаловались в соцсетях на участок дороги по ул. Точисского, 34, который был поврежден после аварии на теплотрассе. Авария произошла 28 декабря 2023 года, и ремонтные работы на теплотрассе были завершены специалистами «Белорецких тепловых сетей». Оставалось только восстановить асфальт, что было сделано 8 августа.