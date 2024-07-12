Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России

Рыбалка оказалась крайне популярной у жителей не только Уфы, но и Башкирии в целом. По количеству поисковых запросов, связанных с ловлей рыбы, сделанных в столице региона, Уфа заняла третье место в рейтинге, составленном «Яндексом». По любви к рыбалке с уфимцами могут сравниться только жители Самары, занявшей первое место, и Волгограда, получившего «серебро» исследования. А вот в Москве и Питере к рыбалке совсем равнодушны: эти города федерального значения оказались на дне списка.



— Судя по запросам пользователей, чаще всего уфимцы ловят карася, щуку и леща. Менее популярны у пользователей из Уфы карп, окунь и судак, — отмечают авторы исследования. — Для Уфы самая характерная рыба — подуст: про неё здесь спрашивают в два с половиной раза чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам.