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Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России

Уфа попала в топ-3 по любви к рыбалке в России

12 июля 2024, 07:46
Фото: 1MI
Аналитики ко Дню рыбака выяснили уровень интереса к этому хобби у жителей субъектов РФ на основе их поисковых запросов, сообщает «Яндекс».

Рыбалка оказалась крайне популярной у жителей не только Уфы, но и Башкирии в целом. По количеству поисковых запросов, связанных с ловлей рыбы, сделанных в столице региона, Уфа заняла третье место в рейтинге, составленном «Яндексом». По любви к рыбалке с уфимцами могут сравниться только жители Самары, занявшей первое место, и Волгограда, получившего «серебро» исследования. А вот в Москве и Питере к рыбалке совсем равнодушны: эти города федерального значения оказались на дне списка.

— Судя по запросам пользователей, чаще всего уфимцы ловят карася, щуку и леща. Менее популярны у пользователей из Уфы карп, окунь и судак, — отмечают авторы исследования. — Для Уфы самая характерная рыба — подуст: про неё здесь спрашивают в два с половиной раза чаще, чем в среднем по всем городам-миллионникам.

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