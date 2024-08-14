Гумконвой из Уфы прибыл в Курск

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на территории республики разместили эвакуированных из-под Курска детей и взрослых, которые сопровождают их. При этом руководитель региона указал на то, что он остаётся на связи с властями пострадавшего региона и продолжит оказывать любую необходимую помощь.