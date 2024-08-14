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Posted Сегодня, 15:43

Published Сегодня, 15:43

Modified Сегодня, 15:45

Updated Сегодня, 15:45

Гумконвой из Уфы прибыл в Курск

Гумконвой из Уфы прибыл в Курск

14 августа 2024, 15:43
Фото: мэрия Уфы
У российского города больше недели ведутся бои с украинской армией.

Из Уфы отправили гуманитарный конвой на помощь пострадавшим в Курской области. Об этом сообщает администрация города. При этом, помимо жителей региона, «гуманитарка» предназначена и для военнослужащих в зоне боевых действий.

Как указано на ресурсах уфимской мэрии, в Курскую область отправили лекарства, медоборудование, воду, продукты, средства гигиены, одежду, сумки, огнетушители, генераторы, Wi-Fi роутеры, рации, мобильные бани, пиломатериалы, а также 32 автомобиля и запчасти для них.

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на территории республики разместили эвакуированных из-под Курска детей и взрослых, которые сопровождают их. При этом руководитель региона указал на то, что он остаётся на связи с властями пострадавшего региона и продолжит оказывать любую необходимую помощь.

Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области
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Ранее Mkset сообщал о том, что из Курской области эвакуировал родителей главы администрации Хабирова — Максима Забелина.

— Я родился и вырос в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. Там живут мои родители, родные, друзья. Это очень личная для меня история. Благодарен всем жителям республики, кто оказал посильную помощь и продолжает ее оказывать. Именно в такое непростое время особенно значима поддержка и дружеское плечо. Это действительно ценно и важно, — прокомментировал Забелин.
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