Гумконвой из Уфы прибыл в Курск

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Из Уфы отправили гуманитарный конвой на помощь пострадавшим в Курской области. Об этом сообщает администрация города. При этом, помимо жителей региона, «гуманитарка» предназначена и для военнослужащих в зоне боевых действий.
Как указано на ресурсах уфимской мэрии, в Курскую область отправили лекарства, медоборудование, воду, продукты, средства гигиены, одежду, сумки, огнетушители, генераторы, Wi-Fi роутеры, рации, мобильные бани, пиломатериалы, а также 32 автомобиля и запчасти для них.
Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что на территории республики разместили эвакуированных из-под Курска детей и взрослых, которые сопровождают их. При этом руководитель региона указал на то, что он остаётся на связи с властями пострадавшего региона и продолжит оказывать любую необходимую помощь.
Ранее Mkset сообщал о том, что из Курской области эвакуировал родителей главы администрации Хабирова — Максима Забелина.
— Я родился и вырос в селе Гончаровка Суджанского района Курской области. Там живут мои родители, родные, друзья. Это очень личная для меня история. Благодарен всем жителям республики, кто оказал посильную помощь и продолжает ее оказывать. Именно в такое непростое время особенно значима поддержка и дружеское плечо. Это действительно ценно и важно, — прокомментировал Забелин.