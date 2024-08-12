Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области

Напомним, Суджа — родной город Забелина. Будущий глава администрации Хабирова отучился в Санкт-Петербурге, после чего трудился в Курской области в качестве медработника авиабазы Минобороны РФ. После этого переехал в Москву, где занимал должность заместителя главврача одной из клиник. В Башкирии работал на постах министра здравоохранения и вице-премьера. В аппарат Хабирова перешёл в марте 2022 года.