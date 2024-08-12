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Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области

Окружение Хабирова эвакуировали из Курской области

12 августа 2024, 07:37
Фото: CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk
Родители работника аппарата главы Башкирии оказались на главном направлении удара ВСУ, сообщил руководитель республики в ходе правительственного совещания.

Глава Башкирии в очередной раз прокомментировал события в Курской области. Напомним, с 6 августа в регионе ведутся бои с армией Украины.

Радий Хабиров указал на то, что Башкортостан держит связь с регионом и оказывает ему гуманитарную помощь. Кроме того, при необходимости в республике готовы расположить эвакуированных жителей Курской области.

Руководитель региона указал на то, что среди вынужденных переселенцев оказались родители руководителя его администрации — Максима Забелина.

— Для сведениям могу сказать, руководитель администрации главы республики — курянин, вообще-то. У него родителей по-моему под Суджей эвакуировать приходилось, — рассказал Хабиров.

Напомним, Суджа — родной город Забелина. Будущий глава администрации Хабирова отучился в Санкт-Петербурге, после чего трудился в Курской области в качестве медработника авиабазы Минобороны РФ. После этого переехал в Москву, где занимал должность заместителя главврача одной из клиник. В Башкирии работал на постах министра здравоохранения и вице-премьера. В аппарат Хабирова перешёл в марте 2022 года.

Хабиров оценил события в Курске
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Ранее Хабиров назвал «подлой провокацией» наступление украинской армии на Курском направлении.

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