Мэр Уфы просит помощи у горожан

Напомним, с 6 августа в Курской области ведутся непрекращающиеся бои с армией Украины. В связи с этим из населённых пунктов были вывезены десятки тысяч человек. Ранее на этом фоне возобновились дискуссии и слухи о новой волне мобилизации в России.