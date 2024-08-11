Мэр Уфы просит помощи у горожан

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев провёл переговоры с властями Курской области. Сити-менеджер договорился об официальном сборе гумпомощи для пострадавших и эвакуированных жителей региона.
Как пояснил Мавлиев, приветствуются вода, еда, бытовая химия, постельное бельё, одежда, кровати-раскладушки и другие важные предметы. Относить помощь можно в администрации районов Уфы.
Напомним, с 6 августа в Курской области ведутся непрекращающиеся бои с армией Украины. В связи с этим из населённых пунктов были вывезены десятки тысяч человек. Ранее на этом фоне возобновились дискуссии и слухи о новой волне мобилизации в России.