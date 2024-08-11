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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:06

Updated Сегодня, 12:06

Мэр Уфы просит помощи у горожан

Мэр Уфы просит помощи у горожан

11 августа 2024, 12:04
Фото: Takiullina/ CC BY-SA 4.0/ Wikimedia Commons
Градоначальник обратился к жителям столицы Башкортостана с важным сообщением.

Глава уфимской администрации Ратмир Мавлиев провёл переговоры с властями Курской области. Сити-менеджер договорился об официальном сборе гумпомощи для пострадавших и эвакуированных жителей региона.

Как пояснил Мавлиев, приветствуются вода, еда, бытовая химия, постельное бельё, одежда, кровати-раскладушки и другие важные предметы. Относить помощь можно в администрации районов Уфы.

Мобилизация в России — будет или нет
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Напомним, с 6 августа в Курской области ведутся непрекращающиеся бои с армией Украины. В связи с этим из населённых пунктов были вывезены десятки тысяч человек. Ранее на этом фоне возобновились дискуссии и слухи о новой волне мобилизации в России.

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