Башкирские дороги оказались лучше татарских

Республика Башкортостан заняла 17 строчку «Рейтинга качества дорог», который в 2024 году представили эксперты РИА Рейтинг. Аналитики выяснили, что в Башкирии 67,1% дорог соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству проездов регионального и муниципального уровня. На каждую 1000 квадратных метров региона в Башкирии есть свыше 325 км автодорог.



Лидером рейтинга оказалась Москва. В столице России практически идеальные дороги: нормативным требованиям не соответствует менее 3% площади дорожного полотна. Аутсайдер списка — Алтай, где 63,7% дорог — брак. Татарстан оказался на 18 месте рейтинга дорог в 2024 году.



Авторы исследования отмечают, что «почти 50% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям».