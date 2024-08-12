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Башкирские дороги оказались лучше татарских

Башкирские дороги оказались лучше татарских

12 августа 2024, 08:05
РИА Рейтинг представил итоги очередного исследования регионов по качеству дорожного полотна — результаты поражают.

Республика Башкортостан заняла 17 строчку «Рейтинга качества дорог», который в 2024 году представили эксперты РИА Рейтинг. Аналитики выяснили, что в Башкирии 67,1% дорог соответствуют нормативным требованиям, предъявляемым к качеству проездов регионального и муниципального уровня. На каждую 1000 квадратных метров региона в Башкирии есть свыше 325 км автодорог.

Лидером рейтинга оказалась Москва. В столице России практически идеальные дороги: нормативным требованиям не соответствует менее 3% площади дорожного полотна. Аутсайдер списка — Алтай, где 63,7% дорог — брак. Татарстан оказался на 18 месте рейтинга дорог в 2024 году.

Авторы исследования отмечают, что «почти 50% автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и местного значения не отвечают нормативным требованиям».

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