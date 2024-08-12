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Башкирия примет эвакуированных из Курской области

Башкирия примет эвакуированных из Курской области

12 августа 2024, 07:46
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Радий Хабиров пообещал «найти возможности» разместить в Башкортостане пострадавших из приграничного с Украиной региона.

Глава региона в ходе правительственного совещания 12 августа отметил, что республики отправляет в Курскую область гуманитарную помощь. Руководитель Башкирии также указал, что власти республики находится на контакте с руководством пострадавшего региона.

— Подтверждаем, готовы взять сюда [пострадавших], найти какие-то возможности, расселить людей, детей принять и так далее, — сказал Хабиров.

Ранее глава Башкирии сообщал о том, что из Курской области эвакуировали родителей руководителя его администрации Максима Забелина. Напомним, сотрудник аппарата Хабирова родился в Судже, которая стала главным направлением наступления армии Украины.

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