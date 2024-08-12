Башкирия примет эвакуированных из Курской области

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Глава региона в ходе правительственного совещания 12 августа отметил, что республики отправляет в Курскую область гуманитарную помощь. Руководитель Башкирии также указал, что власти республики находится на контакте с руководством пострадавшего региона.
— Подтверждаем, готовы взять сюда [пострадавших], найти какие-то возможности, расселить людей, детей принять и так далее, — сказал Хабиров.
Ранее глава Башкирии сообщал о том, что из Курской области эвакуировали родителей руководителя его администрации Максима Забелина. Напомним, сотрудник аппарата Хабирова родился в Судже, которая стала главным направлением наступления армии Украины.