В Башкирии отложили ввод режима ЧС

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
На оперативном совещании в Правительстве Башкирии в понедельник, 5 августа, министр отметил, что текущие погодные условия оказывают серьезное влияние на сельскохозяйственные работы. По его словам, вместо привычных двух недель для начала уборки аграрии уже сталкиваются с трехмесячной нормой осадков, а в некоторых районах зафиксированы даже шестимесячные показатели. В результате таких климатических аномалий уборочная кампания фактически приостановлена.
— До 15 августа у нас не видно значительных просветов по прогнозу погоды, — подчеркнул Фазрахманов.
Он также сообщил о подготовке документа о введении ЧС по всей территории республики и ожидает подтверждающих данных от муниципальных районов.
В условиях сложившейся ситуации фиксируются случаи прорастания озимых культур. Яровые пока «терпят», но негативные последствия не заставят себя ждать при продолжении дождей, считают эксперты. Аграрии также активно работают над заготовкой кормов: на сегодняшний день они обеспечили около 46% потребности в грубых и сочных кормах. Площадь уборки кормовых культур составляет более 800 тысяч гектаров, из которых уже скосили почти половину.
Пресс-служба Главы Республики Башкортостан подтвердила изданию Mkset информацию о том, что режим ЧС могут ввести.
— В настоящее время Минсельхоз Башкортостана ведет сбор данных муниципальных районов по количеству пострадавших хозяйств и площадям погибших посевов. По итогам этой работы будет принято решение о введению режима ЧС, — уточнили представители пресс-службы.