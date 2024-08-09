В Башкирии отложили ввод режима ЧС

В условиях сложившейся ситуации фиксируются случаи прорастания озимых культур. Яровые пока «терпят», но негативные последствия не заставят себя ждать при продолжении дождей, считают эксперты. Аграрии также активно работают над заготовкой кормов: на сегодняшний день они обеспечили около 46% потребности в грубых и сочных кормах. Площадь уборки кормовых культур составляет более 800 тысяч гектаров, из которых уже скосили почти половину.