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В Башкирии отложили ввод режима ЧС

В Башкирии отложили ввод режима ЧС

9 августа 2024, 11:26
Фото: Правительство РБ
В регионе готовят введение режима чрезвычайной ситуации из-за аномально высокой влажности почв, сообщает вице-премьер и министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов.

На оперативном совещании в Правительстве Башкирии в понедельник, 5 августа, министр отметил, что текущие погодные условия оказывают серьезное влияние на сельскохозяйственные работы. По его словам, вместо привычных двух недель для начала уборки аграрии уже сталкиваются с трехмесячной нормой осадков, а в некоторых районах зафиксированы даже шестимесячные показатели. В результате таких климатических аномалий уборочная кампания фактически приостановлена.

— До 15 августа у нас не видно значительных просветов по прогнозу погоды, — подчеркнул Фазрахманов.

Он также сообщил о подготовке документа о введении ЧС по всей территории республики и ожидает подтверждающих данных от муниципальных районов.

В условиях сложившейся ситуации фиксируются случаи прорастания озимых культур. Яровые пока «терпят», но негативные последствия не заставят себя ждать при продолжении дождей, считают эксперты. Аграрии также активно работают над заготовкой кормов: на сегодняшний день они обеспечили около 46% потребности в грубых и сочных кормах. Площадь уборки кормовых культур составляет более 800 тысяч гектаров, из которых уже скосили почти половину.

Пресс-служба Главы Республики Башкортостан подтвердила изданию Mkset информацию о том, что режим ЧС могут ввести.

— В настоящее время Минсельхоз Башкортостана ведет сбор данных муниципальных районов по количеству пострадавших хозяйств и площадям погибших посевов. По итогам этой работы будет принято решение о введению режима ЧС, — уточнили представители пресс-службы.
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