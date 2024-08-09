Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Военный корреспондент из Уфы Эмиль Тимашев, стал свидетелем ужасающего состояния Суджи в Курской области. В его репортаже видно, как центр города превратился в зону бедствия. Административные здания и жилые дома пострадали от мощных снарядов, оставив после себя только руины. Одна из атак пришлась на густонаселенный квартал, где расположены основные ведомства района.
— Мощный взрыв повредил здание администрации и двухэтажный дом. Рядом, как видно, не осталось даже стекол в окнах, выбито всё. И удар был настолько сильный, что вот эта тяжёлая дверь с деревянным основанием просто вылетела. Десятки домов повреждены. В городе нет света и воды. Люди вынуждены оставлять дома и перебираться в безопасное место. Таковы последствия самого массированного обстрела Курской области, — рассказывает Эмиль Тимашев.
Как известно, атаки не обошли стороной и медицинские учреждения. Инфекционное отделение городской больницы подверглось обстрелу: снаряд разрушил часть здания и оставил глубокую воронку на месте удара. «Если больница открыта, я останусь здесь», — говорит медсестра Лидия Беляева о своем решении продолжать работать несмотря на опасности.
— ВСУ атаковали машину скорой помощи, погибли фельдшер и водитель. Врач получил ранения. Всего в результате обстрела в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе шестеро детей, — комментирует Эмиль Тимашев.
Миноборона России сообщило о задействовании танков и бронемашин для защиты границы от атак боевиков.
Так же военный корреспондент рассказывает об обстановке в Курске. Эмиль Тимашев сообщает, что в городе перекрыта одна из улиц. Сотни людей выстроились для получения гуманитарной помощи.
— А здесь ниже выстроились сотни людей. Вот очередь. Все они эвакуированы из Суджакского района Курской области. Получают гуманитарную помощь в одной из волонтерских организаций города. Сейчас можно увидеть, сколько людей здесь собралось. Вот так вот. Это только часть. Люди приходят целыми семьями, чтобы получить продукты питания, химию, одежду, теплые вещи, подушки, — рассказывает военный корреспондент.
Видео: Башкирия Online