Уфимец рассказал правду об обстановке в Курске

Военный корреспондент из Уфы Эмиль Тимашев, стал свидетелем ужасающего состояния Суджи в Курской области. В его репортаже видно, как центр города превратился в зону бедствия. Административные здания и жилые дома пострадали от мощных снарядов, оставив после себя только руины. Одна из атак пришлась на густонаселенный квартал, где расположены основные ведомства района.