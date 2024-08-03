В Башкирии драка на улице закончилась выстрелом

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:46
Updated Сегодня, 07:46
События, произошедшие на улицах Стерлитамака, напоминают сюжет остросюжетного фильма. 32-летний мужчина был доставлен в больницу с огнестрельным ранением после конфликта с двумя молодыми людьми. Всё началось с того, что он курил на улице и случайно оказался на пути проезжающего автомобиля.
Неизвестные вышли из машины и завязали разговор, который быстро перерос в драку. В разгаре конфликта один из парней достал пистолет и выстрелил в живот потерпевшему. После этого они посадили его в свой автомобиль и отвезли в больницу, а затем скрылись с места происшествия.
Однако полицейские не оставили это дело без внимания. В ходе оперативно-розыскных мероприятий им удалось задержать 37-летнего жителя деревни Карасевка. Мужчина признал свою вину и рассказал, что нашел пистолет в лесу. Как говорится, находка — не всегда удача.
Следственное подразделение УМВД России по городу Стерлитамаку возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью и незаконного хранения огнестрельного оружия. Также возбуждено уголовное дело по факту незаконной переделки огнестрельного оружия в отношении неустановленного лица.