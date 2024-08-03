В Башкирии драка на улице закончилась выстрелом

Неизвестные вышли из машины и завязали разговор, который быстро перерос в драку. В разгаре конфликта один из парней достал пистолет и выстрелил в живот потерпевшему. После этого они посадили его в свой автомобиль и отвезли в больницу, а затем скрылись с места происшествия.