«Пояснить за шмот» потребовали от мужчины из Башкирии

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
В Сибайском суде 29 июля 2024 года рассматривались дела трёх молодых людей из Пензенской области. Эти молодые люди, которым 31, 25 и 21 год, решили провести вечер с алкоголем, что обернулось для них неприятностями.
По версии свидетелей и полиции, ночью парни начали ругаться из-за одежды проходившего мимо местного жителя. Завязался конфликт, и когда полиция приехала, ситуация ухудшилась — пьяные молодые люди не хотели слушать правоохранителей и отказывались ехать с ними для разбирательства.
Ситуация стала напряжённой: мужчины проявляли агрессию и игнорировали неоднократные просьбы полицейских успокоиться. В итоге полиции пришлось применить физическую силу и специальные средства для их задержания.
На суде всех троих признали виновными в административном правонарушении по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд решил наказать каждого двумя сутками ареста.
Однако это дело может продолжиться: сейчас органы проверяют действия участников конфликта на наличие уголовного состава. Таким образом, история ещё не закончена.