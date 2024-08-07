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Published Сегодня, 11:11

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Пьяные пензенцы бесчинствовали в Башкирии

«Пояснить за шмот» потребовали от мужчины из Башкирии

7 августа 2024, 11:11
Фото: 1MI

Пьяные пензенцы бесчинствовали в Башкирии

В Сибае разгорелся неожиданный пьяный конфликт под луной, который стал поводом для уголовного дела, сообщает Сибайский городской суд РБ.

В Сибайском суде 29 июля 2024 года рассматривались дела трёх молодых людей из Пензенской области. Эти молодые люди, которым 31, 25 и 21 год, решили провести вечер с алкоголем, что обернулось для них неприятностями.

По версии свидетелей и полиции, ночью парни начали ругаться из-за одежды проходившего мимо местного жителя. Завязался конфликт, и когда полиция приехала, ситуация ухудшилась — пьяные молодые люди не хотели слушать правоохранителей и отказывались ехать с ними для разбирательства.

Ситуация стала напряжённой: мужчины проявляли агрессию и игнорировали неоднократные просьбы полицейских успокоиться. В итоге полиции пришлось применить физическую силу и специальные средства для их задержания.

На суде всех троих признали виновными в административном правонарушении по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Суд решил наказать каждого двумя сутками ареста.

Однако это дело может продолжиться: сейчас органы проверяют действия участников конфликта на наличие уголовного состава. Таким образом, история ещё не закончена.

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