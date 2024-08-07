Водителей штрафами заставят быть тише в Башкирии

Любителям жечь резину и качать басы, вероятно, скоро придется платить за своей удовольствие в Башкирии. Парламент Башкортостана решил присмотреться к практике наказания за громкую езду, которая уже применяется в Питере. Как отметил спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев, «это опыт, который стоит изучить и взять на вооружение».



Не исключено, что новый штраф для автомобилистов и мотоциклистов пополнит список не штрафов по линии Правил дорожного движения, а регионального Кодекса об административных правонарушениях в Башкирии. Громкую езду могут причислить к одному из способом нарушения закона о тишине и покое в Республике Башкортостан.



