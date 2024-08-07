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Двух детей задавили в Уфе

Двух детей задавили в Уфе

7 августа 2024, 08:15
Фото: ГАИ Уфы
Под колёсами легкового транспорта во вторник, 6 августа, оказались несовершеннолетние пешеходы, сообщает ГАИ Уфы.

Во вторник, 6 августа, в 18:00 напротив дома №114/2 на проспекте Октября в Уфе произошла авария. Там 70-летний мужчина за рулём «ЗАЗ Шанс» наехал на пешехода, пересекающего дорогу по «зебре» без светофора. В результате ДТП 5-летний ребенок получил разнообразные ушибы. Юный пациент был срочно доставлен в больницу. Врачи осмотрели его и приняли решение не госпитализировать.

Тогда же, 6 августа в 11:00, напротив дома №37 на улице Карла Маркса в Уфе 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершила наезд на пешехода. Мальчик переходил улицу по «зебре» со светофором. Авария случилась в районе поворота к улице Коммунистической в Уфе. 16-летний подросток, пострадавший в этом ДТП, получил различные травмы и был госпитализирован.

Сотрудники автоинспекции Уфы начали расследование ДТП с детьми. По их результатам будут вынесены процессуальные решения, касающиеся привлечения водителей к отвественности.

Напомним, ранее Mkset сообщал о двух смертельных авариях, которые произошли в Башкирии во вторник, 6 августа. В результате ДТП погибли пешеход и водитель иномарки.

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