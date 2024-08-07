Двух детей задавили в Уфе

Тогда же, 6 августа в 11:00, напротив дома №37 на улице Карла Маркса в Уфе 45-летняя женщина, управляя автомобилем «Форд Фокус», совершила наезд на пешехода. Мальчик переходил улицу по «зебре» со светофором. Авария случилась в районе поворота к улице Коммунистической в Уфе. 16-летний подросток, пострадавший в этом ДТП, получил различные травмы и был госпитализирован.



Сотрудники автоинспекции Уфы начали расследование ДТП с детьми. По их результатам будут вынесены процессуальные решения, касающиеся привлечения водителей к отвественности.



Напомним, ранее Mkset сообщал о двух смертельных авариях, которые произошли в Башкирии во вторник, 6 августа. В результате ДТП погибли пешеход и водитель иномарки.