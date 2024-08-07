Школьные каникулы внезапно продлили в Башкирии

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Updated Сегодня, 08:57
Глава Министерства науки и образования Башкирии Ильдар Мавлетбердин ответил в своем Telegram-канале на шквал обращений от родителей школьников. Подписчиков чиновника интересовала длительность школьных каникул в Республике Башкортостан и Уфе и точная дата празднования Дня знаний в регионе. Министр ответил одним постом сразу всем.
Из-за того, что День знаний в 2024 году выпал на воскресенье, то принято решение продлить школьные каникулы. Вместо 1 сентября ученики пойдут в школу 2 сентября, в понедельник. Учебный 2024/25 год начнется с торжественных линеек. От этой традиции решили не отказываться.
Вместе со школьными линейками в Башкирии и Уфе перенесли и дату действия «сухого закона». Он будет действовать в магазинах региона и страны не 1 сентября, а 2 сентября.