Школьные каникулы внезапно продлили в Башкирии

Из-за того, что День знаний в 2024 году выпал на воскресенье, то принято решение продлить школьные каникулы. Вместо 1 сентября ученики пойдут в школу 2 сентября, в понедельник. Учебный 2024/25 год начнется с торжественных линеек. От этой традиции решили не отказываться.